Preocupación por 639 lactantes sin inmunizar contra el VRS: Seremi insiste en urgencia de vacunación

El Seremi de Salud de la Región de Antofagasta, Alberto Godoy, alertó este martes que 639 bebés nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 no han sido vacunados contra el virus respiratorio sincicial (VRS), quedando vulnerables a complicaciones severas como bronquiolitis, neumonía o bronquitis obstructiva.

La autoridad instó con urgencia a padres y tutores a dirigirse a los centros de salud familiar (Cesfam) y puntos de vacunación pública para administrar el anticuerpo monoclonal nirsevimab, incorporado por el Ministerio de Salud en el plan nacional de protección infantil.

Godoy recordó que, tal como lo mencionó el Presidente Gabriel Boric durante su última Cuenta Pública, Chile se convirtió en el primer país del hemisferio sur en adoptar esta iniciativa preventiva, activa desde el 1 de marzo de 2024, logrando eliminar las muertes por VRS a nivel nacional y reducir significativamente los ingresos hospitalarios pediátricos.

“En nuestra región, el Hospital Regional ha reportado un descenso del 80% en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias en niños menores de un año”, precisó el seremi, destacando los beneficios del tratamiento.

No obstante, aclaró que la campaña de aplicación del nirsevimab solo abarca desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, por lo que los recién nacidos entre octubre de 2024 y marzo de 2025 no recibieron la protección de forma inmediata en los hospitales.

Ante esto, Godoy insistió en la necesidad de vacunar a este grupo pendiente, especialmente con el incremento de casos típico de la temporada invernal.

“La seguridad de nuestros lactantes está en manos de sus familias. Este virus puede generar secuelas graves, incluso mortales, pero tenemos los recursos para evitarlo”, finalizó.