Presidente Boric entregó carpetas de calificación a familiares de detenidos desaparecidos

El Presidente Gabriel Boric hizo entrega de las carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante la dictadura entre 1973 y 1990.

En agosto del año pasado, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, el mandatario anunció la entrega de este archivo histórico creado durante la transición a la democracia, a partir del trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, sobre la investigación extrajudicial de violaciones a los derechos humanos.

Se trata de la primera entrega de estas carpetas reservadas, que contienen antecedentes personales, testimonios, documentos administrativos, informes periciales y resoluciones de calificación.

A partir del lunes 9 de junio, los familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política podrán solicitar una copia a través de un formulario electrónico en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o mediante formulario físico en las oficinas del Programa de Derechos Humanos (PDH). En regiones, la entrega será en las seremías del Ministerio de Justicia.

“Esta documentación representa un patrimonio y memoria de las familias, la comunidad y el país, mientras que su entrega busca reconocer la lucha por verdad y justicia y destacar el rol de quienes entregaron antecedentes a las comisiones de verdad”, señalaron desde Presidencia.