Rusia no logra avances decisivos en Ucrania, pero sigue royendo territorio vecino

Corresponsal de RFI en Kiev, Pierre Alonso.

Casi en todo el frente, las fuerzas ucranianas retroceden ante los ataques rusos. En la región de Sumy, las tropas rusas ocupan varios pueblos fronterizos, desde donde partió la ofensiva ucraniana hacia Kursk el verano pasado.

Kiev repatrió el lunes 9 de junio a prisioneros de guerra, gracias a un nuevo intercambio negociado con Rusia. Se desconoce el número exacto de estos heridos y jóvenes menores de 25 años —las dos categorías incluidas en este intercambio—, pero esto constituye una buena noticia para Ucrania, donde estas son escasas.

Porque en el frente, las fuerzas ucranianas siguen perdiendo terreno. En el aire, Rusia lanzó durante la noche más de 300 drones y siete misiles sobre territorio ucraniano. El presidente Volodímir Zelenski instó una respuesta “concreta” por parte de Estados Unidos y Europa.

Es sobre todo en la región de Donetsk donde se concentra la preocupación de Kiev. El avance hacia Kostiantynivka continúa, amenazando con formar una pinza sobre esta aglomeración clave del Donbás. Al mismo tiempo, el ejército ruso avanza alrededor de Pokrovsk. En este sector, Moscú afirma haber alcanzado la región de Dnipró, lo que sería un hecho sin precedentes desde 2022.

El Estado Mayor ucraniano lo desmintió, pero el desenlace parece inevitable a corto plazo. Este punto es el más sensible del frente, advertía una reciente investigación del diario Ukrainska Pravda. El ejército ruso está a menos de dos kilómetros de la frontera regional, según los mapas ucranianos. La repatriación de prisioneros de guerra ucranianos, una causa muy popular en la sociedad, es por tanto más que bienvenida en un país golpeado por más de mil 200 días de guerra. Se esperan más intercambios esta semana.

“El ejército ruso avanza, pero es extremadamente costoso en hombres y municiones; sin embargo, sí, avanza”, dice el analista geopolítico Ulrich Bounat, investigador asociado en Open Diplomacy. “Los rusos tienen la capacidad de avanzar, pero no la capacidad de romper realmente el frente. Es decir, tienen la capacidad de enviar hombres que irán tomando un pueblo tras otro. Será un avance extremadamente lento, pero no hay un colapso del frente ucraniano”, agrega.

Continúan los ataques aéreos rusos

Pero al mismo tiempo, continúan los ataques aéreos rusos “masivos”. Durante la noche del lunes al martes, se dirigieron contra las ciudades ucranianas de Kiev y Odesa, dejando un muerto y afectando, entre otros, a una maternidad, según informaron las autoridades locales.

En Odesa, un hombre de 59 años murió en ataques contra edificios residenciales en el centro de la ciudad y al menos otras cuatro personas resultaron heridas; una maternidad también fue alcanzada, según el gobernador Oleg Kiper. En Kiev, al menos dos personas resultaron heridas en los distritos de Darnytsky y Obolonsky en un ataque aéreo también calificado de “masivo” por el alcalde Vitali Klitschko, quien informó de un edificio en llamas.

El jefe de la administración militar de la capital, Timur Tkatchenko, también informó de una persona herida en el distrito de Shevchenkivsky, donde igualmente un edificio está en llamas, según esta fuente.

Ataque récord en la noche del domingo al lunes

En el centro de Kiev, una periodista de la AFP escuchó al menos doce explosiones y disparos de la defensa antiaérea, así como el zumbido de una decena de drones. Vitali Klitschko advirtió que el ataque continúa con la llegada de un “nuevo enjambre de drones”.

“Rusia miente todos los días sobre su deseo de paz y ataca a la gente todos los días. Es hora de imponer sanciones. Es hora de apoyar a Ucrania con armas. Es hora de demostrar que la democracia tiene poder”, reaccionó en Telegram el jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Andriy Yermak.

Las ciudades ucranianas son blanco de ataques aéreos casi a diario, casi tres años y medio después de la invasión del país por parte de Rusia en febrero de 2022. En la noche del domingo al lunes, Rusia lanzó un número récord de 479 drones explosivos sobre Ucrania, según la Fuerza Aérea ucraniana.

“Es vital que la respuesta a este ataque ruso, como a otros similares, no sea el silencio del mundo, sino una acción concreta. Una acción de Estados Unidos, que tiene el poder de obligar a Rusia a la paz. Una acción de Europa, que no tiene otra opción que ser fuerte”, escribió el presidente ucraniano Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.