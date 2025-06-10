Tomás Duval: "Kast encarna mejor que Matthei el tema de la seguridad"

El analista político vinculado a Renovación Nacional y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, abordó la tendencia al alza del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en desmedro del desempeño de la abandera de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Según la última encuesta CADEM, el exdiputado supera por un punto a la exalcaldesa.

En conversación con Política en Vivo, Duval enumeró los puntos que sustentan las cifras. “Primero, José Antonio Kast es un candidato muy competitivo, ganó la primera vuelta en 2021. Por lo tanto, es un candidato competitivo que sacó el 28% y algo de los votos. Es un candidato serio, que está compitiendo y con un partido que ya lo formó territorialmente en las últimas elecciones municipales y eso ya le ha dado consistencia a lo largo del territorio”, señaló.

“Segundo, Kast encarna mejor que Matthei el tema de la seguridad. Es un tema que pareciera ser una suerte de característica o virtud que encarna mejor José Antonio Kast que Evelyn Matthei. Y lo digo porque Kast los mejores resultados que ha tenido es con esta materia sobre la mesa, recordemos incluso el Consejo Constitucional pasado donde obtuvo una mayoría que no se había visto, 34% de los votos, producto de estos hechos de seguridad”, continuó.

En esa línea, apuntó a que “Matthei en contrario no ha dado el tono respecto de la campaña, ahí ha habido un problema con ella. Más bien identifica cuestiones que podrían hacerse o presenta equipos, pero eso no es parte de una campaña. Una campaña tiene que llegar a las personas de manera más directa y con temas muy específicos. Y creo que eso ha faltado y está ausente en la campaña de Matthei, llegar directamente”.

“El tercer punto es la baja de Kaiser, eso también ha incidido en que de alguna manera Kast, con esta baja de Kaiser, es él quién capitaliza el efecto de esta baja en esta candidatura. Por ello, eso me parece que es la gran fortaleza de José Antonio Kast”, explicó.

Así, afirmó que el gran problema de la exalcaldesa es: “No ha dado el tono, porque cuando tu muestras equipos de campaña y más bien las personas empiezan a mirar, ‘bueno, esta es una élite, de nuevo con unos grupos arriba, ¿dónde están mis preocupaciones?, las cuestiones concretas’. Creo que eso le ha faltado en la campaña de Matthei, se ha notado dificultad en su estrategia de contenidos y también de discurso, detrás de eso quizás están las improvisaciones, las salidas de libreto. La última fue en el Servel, se iba a inscribir y el que tenía que hablar es el jefe del comando y terminó ella haciendo una pauta distinta. Esas cuestiones no estaban planificadas, por tanto, se hacen mal”.

“Y, lo que también me parece es que el comando de Matthei no ha tenido en cuenta que al frente el oficialismo está haciendo el juego perfecto. Emplazan a Matthei porque, desde mi perspectiva, el oficialismo está pensando que Kast es un candidato más posible de ganar que Matthei, producto de que Matthei aparece como la mejor figura en las segundas vueltas pero aquí hay que ganar las primeras para llegar a la segunda y eso tampoco lo ha tenido en cuenta”, afirmó.

Por último, el analista sostuvo que más que cambios en el equipo, “aquí es un tema de estrategia política y de coherencia y consistencia en el mensaje, me parece que eso es lo esencial y Matthei más bien representa cuestiones del orden económico, de ese bienestar, y no ha entrado de lleno en la seguridad”.

“A mi lo que me extraña es que Chile Vamos tuvo una excelente campaña en las municipales y regionales con muy buenos resultados y esos ejes de campaña, me parece que no los veo donde está Matthei, entonces ahí hay una desintonización que para la votación que tuvo Chile Vamos en el proceso del año pasado creo que se está farreando ese capital político”, cerró.