Trump ordenó el despliegue de otros 2 mil guardias nacionales en Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de otros 2 mil efectivos de la Guardia Nacional de California para “apoyar” al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que se unirán a los militares ya movilizados ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

“Por orden del presidente, el Departamento de Defensa está movilizando 2 mil guardias nacionales de California adicionales que serán llamados al servicio federal para apoyar al ICE y permitir que los agentes del orden público federal realicen sus tareas de manera segura”, anunció en su cuenta de la red social X el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

El inquilino de la Casa Blanca tomó esta decisión pese a que la Fiscalía de California anunció la presentación de una denuncia en su contra por el despliegue “ilegal” e “incendiario” de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida que adoptaron “sin autorización del gobernador (Gavin) Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad”, según indicó el organismo.

Estos militares se unirían así a los mil 700 miembros de la Guardia Nacional que ya están operando en el área metropolitana de Los Ángeles, según apuntó en las últimas horas el Mando Norte del Ejército de Estados Unidos.

“A fecha de hoy, 9 de junio de 2025, hay aproximadamente mil 700 soldados del 79º Equipo de Combate de la Brigada de Infantería, una unidad de la Guardia Nacional de California (…) en el área metropolitana de Los Ángeles”, señaló en su página web, donde previamente anunció la movilización de unos 700 marines.

Las autoridades californianas confirmaron horas antes la presencia de 300 militares y aseguraron esperar la llegada del total de 2 mil movilizados.