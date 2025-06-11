Crecimiento al 4% y permisología como prioridad: Matthei y Tohá acercan posturas en debate económico

En el marco del puntapié inicial de un ciclo de encuentros con abanderados presidenciales, organizado por la corporación gremial ICARE, las candidatas del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, y de Chile Vamos, Evelyn Matthei debatieron sobre crecimiento económico y permisología.

Previo al panel “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”, un grupo de 14 expertos liderados por los exministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, presentaron un informe con 30 propuestas para ayudar a destrabar la inversión en Chile.

Luego, para debatir al respecto, se abrió un espacio de conversación entre las presidenciables, moderado por Karen Thal, past presidente de ICARE, con cuatro preguntas ejes. La primera de ellas, abordó las metas de crecimiento para sus eventuales gobiernos.

En este punto, Carolina Tohá trazó una línea de diferenciación con el resto de candidatos de la alianza de gobierno a la que pertenece, señalando que para el progresismo que ella representa siempre ha sido una prioridad el crecimiento del país.

“Soy parte de un progresismo que siempre ha creído que el crecimiento es importante. No es un descubrimiento de los últimos 15 minutos y nunca hemos apostado al decrecimiento. Pero tampoco hemos creído que el crecimiento es un dato, que se va a dar solo, o que funciona simplemente por soltar las trenzas y dejar espacio para que el mercado movido por su apetito, haga lo que sabe hacer. Siempre hemos pensado que el crecimiento requiere voluntad, decisión y políticas públicas”, defendió.

En esa línea, apuntó a que “hay muchos planteamientos circulando desde la derecha, incluida la candidata Matthei, que piensan que vamos a crecer con recetas que se parecen a las que se dieron en los años 80′, bajemos los impuestos, demos espacio a los privados para que inviertan, que el Estado no moleste. No estamos en un mundo donde esas recetas vayan a funcionar (…). Se requiere acuerdos con mas concurrencia, consistencia, proactiva del Estado y mas colaboración publico, privada”.

Así, planteó que “como meta nosotros nos proponemos que durante el próximo gobierno el crecimiento se acerque a un 4% y que planifiquemos el próximo período apostando a que en las próximas dos décadas Chile pueda duplicar el PIB per cápita”.

En tanto, Evelyn Matthei indicó que: “Nosotros sí hemos propuesto una meta de crecimiento del 4%, pero tendencial, es decir, de largo plazo, sostenible, eso no se logra de un año a otro. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es que al final de nuestro gobierno esté instalado ese crecimiento del 4%”.

”¿Cómo vamos a hacer ello? Obviamente que si nosotros tenemos impuestos más altos que el promedio de la OCDE no vamos a tener mucha inversiones, eso no es un problema de irnos a los 90′ es un problema de compararnos con el resto de los países del mundo”, respondió.

Junto con ello, apuntó a la normalización de tasas de interés y “bajar el impuesto de primera categoría de 27 a 23%, por lo menos, para tener el promedio OCDE, y después a lo largo de 10 años cuando hayamos podido ir remplazando y bajando el gasto público superfluo, entonces podremos bajar al 18%, esa es la meta a 10 años”.

En torno al debate por la excesiva permisología para ejecutar proyectos, la abanderada de Chile Vamos afirmó que esta materia será de relevancia número uno en su eventual administración, en miras de aportar efectivamente a la meta de crecimiento económico. Pero, aclaró que aquello sería respetando el medioambiente y el patrimonio, aunque, planteó dudas sobre qué se entiende como patrimonio.

“Si uno mira que se calcula entre 0,5 y 0,7 el crecimiento que estamos dejando de tener por esos 100 mil millones de dólares que están atascados, donde está el proyecto, el dinero, la voluntad de invertir, pero que el Estado lo tiene trabado, uno se da cuenta que cuando queremos aumentar de 2 a 4%, bueno, ya tenemos entre el 25 y 33 arreglado si es que nosotros somos capaces de arreglar este tema de la permisología y por eso tiene que ser radical”, declaró.

Sin embargo, dijo que: “Con total respeto de normas medioambientales y también de cuidado al patrimonio pero, por ejemplo ¿que significa patrimonio? O sea yo vi como el Hospital de El Salvador, que va a darle una buena salud a millones de personas, estuvo cuatro años paralizado y estuvieron sacando saquitos y saquitos con una, dicen que había restos arqueológicos, en realidad eran pedacitos de loza casi pulverizados, nadie sabe donde estan todo esos miles de sacos o los va a estudiar. Es una permisología que no tiene ningún sentido”.

A su turno, la exministra del Interior señaló que “esto es prioridad, creo que es importante, creo que no es el único elemento importante para el crecimiento, es significativo y hay que mirarlo como un problema más amplio que los grandes proyectos de inversión. Si uno recorre el país, se da cuenta que hay una forma en que funciona el Estado de Chile, que es un obstáculo para grandes proyectos, pero también para pequeños proyectos”.

“Los funcionarios traban los proyectos con cosas pequeñas, porque como hay sucesivos mecanismos por los cuales después son cuestionados. Se ponen el parche antes de la herida y blindan los proyectos mirando todos los detalles previamente. Si uno quiere cambiar eso, tiene que poner en la ley estándares más claros”, propuso.

Desde ICARE comentan que para la segunda sesión esperan contar con los demás candidatos presidenciales.