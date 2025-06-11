Del llamado al futuro de Winter a la “experiencia” de Tohá: candidatos oficialistas marcan diferencias en franja electoral

Primero Jeannette Jara (PC), luego Carolina Tohá (Socialismo Demócratico) seguida de Gonzalo Winter (FA) y para cerrar Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social). Ese fue el orden con el que las candidaturas oficialistas para las primarias -a realizarse este 29 de junio- aparecieron en la franja electoral iniciada este miércoles.

El Consejo Nacional de Televisión estableció dos bloques diarios, uno a partir de las 12:52 horas y la segunda tanda a las 20:52 horas, hasta el 26 de junio, tres días antes de la primaria. Con aproximadamente 112 segundos, cada candidato desplegó su mensaje a la ciudadanía.

Con el lema “Jeannette Jara trabaja por ti”, la exministra del Trabajo fue la primera exponente del pacto Unidad por Chile en esta franja. En el vídeo apostó por aparecer con un despliegue en las calles, junto a trabajadores de distintos rubros, remarcando el “optimismo y esperanza” como mensaje central.

Con voces que la representaron de niña y adolescente, Jara optó por desmarcarse de la élite en su mensaje y hablarle a las familias chilenas. “Es una franja que busca conectar con lo que ha sido nuestra campaña: recoger las demandas ciudadanas, luchar por un Chile más justo, convocar a las grandes mayorías para, no solo detener el avance de la derecha y ultraderecha, sino que fomentar un proyecto en el cual la izquierda y la centroizquierda van a estar por fortalecer los derechos de las personas“, expresó tras la franja.

Por otro lado, la exministra del Interior, Carolina Tohá, diseñó su campaña bajo el lema “Creo en Chile” con una pieza audiovisual que resalta su capacidad en la política a través de una joven mujer que relató su historia. El objetivo de la franja de Tohá es mostrar su rol desde la dirigencia estudiantil hasta su paso por el gobierno actual.

Ya en la previa, Tohá remarcó la relevancia de la franja electoral para el proceso electoral: “Tiene un alcance enorme y va a ayudar a que las personas conozcan más las candidaturas, y se enteren también de cuáles son las características de este proceso”.

Sobre el tono de su campaña, la abanderada del PPD destacó su experiencia en cargos públicos como su punto fuerte. “Con experiencia probada y con capacidad de hacer que las cosas pasen, no solo desearlas, sino que hacerlas posible, con pragmatismo, con experiencia, con sentido de realidad”, expuso.

Por su parte, Gonzalo Winter apuntó a un target más juvenil. Con el lema “De frente al futuro“, el candidato del Frente Amplio y diputado se mostró en su video hablándole a su hijo sobre el Chile que quiere, pero también con alusiones directas a distintos episodios que marcaron la historia del país como la dictadura, y hablando sobre las desigualdades e injusticias que viven los chilenos y chilenas.

Con presencia de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, de Beatriz Sánchez y del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, la campaña hizo alusiones también a las movilizaciones sociales. En un punto de prensa posterior a la presentación de la propaganda, Winter llamó a “comprender que si muchas veces la gente se aleja de la política, es porque la política no está atendiendo a los problemas principales de las personas”.

“Nuestra franja entrega un mensaje que dice que vivimos en un país maravilloso, con gente maravilla, con gente creativa, con gente luchadora. Tenemos un país que tiene una historia de solidaridad, lucha, la gente que se organiza junto a otros. Y que ese país tiene un potencial tremendo para ser un gran país, pero que ese mismo país es injusto. Y que hay mucha gente que nos quiere decir que no podemos cambiar, que no podemos dejar de ser injustos”, manifestó Winter.

“Porque no estás solo: Corazón Valiente, Mulet Presidente” es el lema que utilizó el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, quién como ha sido costumbre en su candidatura, apuntó por sobre todo a los territorios, a las regiones, y su conexión y trabajo desde la política con sectores más rurales.

Afrontar el cambio climático, descentralizar Chile y traspasar poder a los territorios fueron parte del foco de Jaime Mulet en su discurso. “Yo soy la voz de esa gente, esa gente que nunca le escuchan ni le dan la relevancia que tiene, y creo que es el sentido que tiene esta candidatura”, expresó posteriormente el parlamentario, que fue categórico al desmarcarse de la administración actual, señalando que “no estamos en el corazón de La Moneda”.

Cabe recalcar que estas primarias no son obligatorias, es voto voluntario, pero pueden participar todas las personas, a excepción de quienes ya militan en algún partido que no forma parte de estas primarias.