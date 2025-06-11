El presente de María Colores: "Ser mamá, independiente y músico en Chile es heavy"

Los últimos años de María Colores no fueron sencillos. Durante el tiempo de la pandemia, la artista no solo batalló con el confinamiento global. A esa presión, se sumó también un vínculo amoroso que en otras oportunidades ha calificado como “tóxico”. Uno que, además, la alejó de su senda musical.

“A esta edad ya no tienes paciencia para algunas cosas, pero en un sentido bacán. De decir ‘no’ a cosas con las que antes enganchabas. Y consigues poner límites. Lo aprendí a partir de una experiencia horrible que viví y que mucha gente lo sabe. He hablado de ese periodo oscuro, no tanto en los medios, pero sí lo he dicho. Esa oscuridad, ese laberinto, que es lo peor que puede pasarle a una persona, me hizo darme ese último remesón. No sé cómo será para otros, pero a mí lo que me gatilló fue muy heavy. Me cambió. Lamentablemente tuve que pasar por ahí, pero después de eso fui otra, para mejor. Me potencié en todo nivel y cambié en muchas cosas”, confesó durante una reciente entrevista con el programa Voces (emitido todos los lunes a las 20:00 horas por el 102.5 FM).

Parte de esa transición interna quedó plasmada en “Virgo Ascendente Piscis“, el más reciente disco de la artista y que llegó a 10 años del lanzamiento de su anterior placa, bautizada como “Dejemos ir“. “Más allá de lo físico, no es lo mismo tener treinta que cuarenta”, reflexionó sobre los distintos momentos en que publicó dichos trabajos. “Pero me encuentro en el mejor momento conmigo, como persona, como mujer. Y esa es la mayor felicidad que puedes tener. Es lo más importante. Todo alrededor funciona a partir de ahí y uno se siente más plena. Estoy mejor que en esa época, porque uno va evolucionando”.

Sin embargo, también confiesa que se trató de un espacio temporal en que la economía no le permitió pensar en un proyecto de larga duración. “Saqué ene singles entre medio, pero no tenía las lucas en su minuto. Se necesita juntar harta plata porque tienes que pagar todas las canciones y las producciones. Y en un momento estuve a punto de trabajar con Cristián Heyne, hicimos re buena onda. Hubiera sido genial haber trabajado con él, pero son esas cosas que no se dieron porque en ese entonces estaba agobiada económicamente, y solamente por eso. Porque las ganas de él y mía estaban, pero son etapas, al final”, comentó la artista.

“Ser mamá independiente y músico en Chile es heavy, es súper cuesta arriba porque tampoco es que tenga unos papás millonarios. No tengo ese apoyo porque no está, porque no existe ese colchón. Todo lo tengo que conseguir sola, autogestionado, y es difícil. Eso cambia el escenario de las cosas porque, al final, es gran parte del por qué no he podido hacer ciertas cosas. Porque canciones compongo a cada rato. Y no lo hago porque qué voy a hacer con 300 canciones, me generaría ansiedad. La semana pasada hice tres o cuatro en un rato, porque aparte estoy trabajando y haciendo mil cosas. En los ratitos que de repente tengo, agarro y hago una canción”, expresó.

Ahora, Colores aterrizó en las plataformas digitales con un álbum variado en sonidos y letras: “Hay algunas de amor, pero más desde esa libertad del ‘yo te elijo’, de vivir desde un lugar sano. También del amor propio, de que nunca es tarde para ser quién eres, pero siempre a partir de ese camino, de la búsqueda de uno mismo, de ser lo más auténtico a quien tú eres realmente. Sacarse esas máscaras y ser cada día más libre, que es lo que siempre he hablado, pero desde otro lugar“.

“Este disco le ha gustado mucho a la gente que lo escucha, pero de verdad. Lo que me encanta es que lo escuchan entero. Y les gustan todas. Obvio que tienen sus favoritas, pero me dicen ‘¡ay, esto es justo lo que estoy viviendo ahora!’. El otro día, alguien me habló de ‘Sin prisa pero sin pausa‘, que es una canción de dos personas que se aman desde una intensidad, pero también disfrutándose. Que no están juntas tanto físicamente, no se ven mucho, o quizá que están viviendo un amor a distancia. Eso le ha pasado a harta gente”, expresó Colores.

Además, puntualizó que se trata de “un disco que tiene muchos elementos que no tenían otros. Hay bronces, trompetas. Todas las canciones son de estilos distintos: bachata, reggae, hip hop, folk, cumbia, balada. Hay una medio andina al final. Pero todo se une en una línea, en un mismo camino. También hay percusiones, que está hermoso. Y en vivo, para qué decirte. Tengo una banda increíble y lo único que queremos es salir a tocar”.