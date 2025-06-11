Exalcalde Aguilera es declarado culpable por delitos de corrupción en San Ramón

El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exPS) fue declarado culpable por lavado de activos e incremento patrimonial injustificado, tras el cierre del juicio oral que se conoció este miércoles.

También, el exjefe comunal fue absuelto del delito de cohecho pasivo debido a la prescripción de la acción penal.

En la causa alojada en el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el Ministerio Público acusó que Aguilera aumentó su patrimonio en más de $268 millones sin justificación aparente, por lo que solicitó una condena de 10 años de cárcel. A esto se suman las multas que piden y que alcanzan aproximadamente los $329 millones.

En este caso, la defensa del exalcalde sostuvo lo contrario. Sin embargo, el tribunal no acogió esa postura, ya que Aguilera fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la representación del exjefe comunal presentó tres fuentes de ingreso, además de indicar la remuneración que recibía Aguilera, sueldo que superaba los $4 millones.

El actual alcalde de la comuna, Gustavo Toro, se refirió a las acusaciones de vínculo con narcotraficantes que llevaron a Miguel Ángel Aguilera a ser apartado del Partido Socialista (PS) en 2017.

“Esto quedó acreditado. Si bien es cierto, no va por la línea de esta causa, pero la Contraloría detectó que, efectivamente, se contrataron personajes vinculados al narcotráfico. Y eso hay un informe de la Contraloría, lo acreditamos en el Tribunal Electoral también, y los vecinos lo sufrieron principalmente el año 2017, cuando estalla esto”, declaró Toro.

Absolución por cohecho

Tal como indicó la defensa de Aguilera, específicamente este martes la abogada Rocío Berríos, el imputado fue absuelto del delito de cohecho, ya que fue formalizado más de cinco años después de la comisión del ilícito.

Finalmente, Aguilera fue condenado en calidad de autor de incremento patrimonial relevante injustificado y por el delito consumado de lavado de activos. No obstante, fue absuelto del delito también consumado de cohecho pasivo en carácter reiterado, por encontrarse prescrita la acción penal.

En relación con lo anterior, el alcalde Toro recalcó que los tres delitos imputados “quedaron acreditados”. Solo que en uno operó la prescripción, debido a la época en que ocurrió.