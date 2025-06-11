Diario y Radio Universidad Chile

Fallece Brian Wilson, el atormentado genio de The Beach Boys

Reconocido como una de las mentes más brillantes de la generación de los 60, el músico dejó un legado que marcó el rock anglosajón con discos de la talla del icónico "Pet Sounds".

Reconocido como una de las mentes más brillantes de la generación de los 60, el músico dejó un legado que marcó el rock anglosajón con discos de la talla del icónico "Pet Sounds".

Cultura

Este miércoles 11 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Brian Wilson, uno de los fundadores de la histórica banda de rock estadounidense The Beach Boys.

Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos”, señaló la familia del músico -de 82 años- a través de un comunicado de prensa.

“Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento, ya que nuestra familia está de duelo. Sabemos que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo“, cerraron los cercanos al artista.

Nacido el 20 de junio en California, formó en 1961 la icónica agrupación The Beach Boys junto a sus hermanos Dennis y Carl Wilson, además de su primo Mike Love y su amigo Al Jardine.

Rápidamente, los jóvenes lograron penetrar la industria ingresando a la lista Billboard top 40 en 36 ocasiones. Temas como “Surfin’ USA“, “I Get Around“, “All Summer Long“, y “California Girls” marcaron fuertemente el cancionero anglosajón.

Cabe destacar que Brian Wilson fue ampliamente reconocido como uno de los mayores creativos detrás de la música de los estadounidenses, siendo calificado, además, como uno de los grandes genios creativos de la generación de los 60 por sus constantes búsquedas artísticas. 

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