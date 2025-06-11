Ante fuego amigo al FA por estallido social: senador Latorre apunta a una "mala estrategia electoral de diferenciación"

A casi dos semanas de las primarias presidenciales aún no se descomprime la polémica iniciada por el economista Óscar Landerretche (PS), que ha traído consigo duras declaraciones hacia el Frente Amplio de parte del Socialismo Democrático, sin ir más lejos, la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, habló de un “doble discurso” respecto a la violencia.

Por su parte, el senador frenteamplista, Juan Ignacio Latorre insistió en que las opiniones de Landerretche son personales y que más allá de lo dicho por Vodanovic “el comando de Tohá y el Partido Socialista han dicho que esta son declaraciones a título personal”.

No obstante, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile fue crítico con el debate, agregó que las declaraciones le parecen “muy funcionales a la derecha“. “Evelyn Matthei sale ayer haciendo un punto a partir de lo que dice Landerretche, volviendo a instalar el debate del estallido social, sobre el tema de la violencia y quienes instigaron la violencia y quienes organizaron”, cuestionó.

El parlamentario aseguró que lo último es no hacerse cargo de un debate. En ese sentido, citó un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2024 y dijo que: “Ahí hay un diagnóstico de que la gente valora los cambios, la gente quiere cambios profundos en la línea de lo que demandó esa movilización masiva del estallido social. Puedes condenar la violencia pero también tienes que mirar que hubo ahí una movilización muy masiva a nivel nacional y donde ese anhelo de cambio sigue abierto, sigue latente“.

Consultado sobre por qué, entonces, sus mismos compañeros de primaria hacen la crítica indicó: “Me imagino que es una estrategia electoral de cara a la primaria, porque estamos en primarias y hay una competencia y me imagino que es la búsqueda de diferenciación”.

“Pero mi opinión es que esa diferenciación, uno, es funcional a la derecha, dos, no tiene conexión con lo que el sentir ciudadano mayoritario anhela que tiene que ver con cambios (…). Los candidatos a la presidencia de la República están postulando para ser presidentes en el próximo ciclo, entonces ellos deberían estar hablando todo el día, todos, de qué cambios le están proponiendo a la sociedad chilena o qué cambios hay que seguir profundizando en la sociedad chilena a partir de lo hecho en este gobierno, pero no de quien instigó o no instigó el estallido social (…). Creo que ese debate no conecta con la ciudadanía, aleja a la ciudadanía de las primarias”, sentenció Latorre.

En esa línea, agregó: “Creo que si es una estrategia electoral, es una mala estrategia electoral de diferenciación”.

De todas formas, sostuvo “reivindicar el valor de la primaria” con miras a profundizar la alianza de la izquierda y la centro izquierda. “Yo creo que el valor de la primaria es que más allá de la competencia, la diferenciación que es legítima, esté centrada en las ideas programáticas y no tanto en estas discusiones que no aportan mucho, en mi opinión. Lo relevante es que al día siguiente de la primaria nos tenemos que poner todos detrás de la candidatura que gane”, subrayó.

Reforma al Sistema Político

La Reforma al Sistema Político avanzó a su siguiente trámite con votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista. Así, el senador Latorre aseguró que “este proyecto no tiene ninguna posibilidad de viabilidad, sobre todo en el siguiente trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas”.

“Vemos que por ejemplo el tema del umbral no va a tener ninguna posibilidad de aprobarse en la Cámara, por eso el Presidente Boric anunció en la Cuenta Pública y lo conversamos con el ministro Elizalde estos días, que el gobierno va a presentar ahora otro proyecto de reforma legal que requiere quórum mucho más bajo y es más simple, de algunas medidas concretas que mejoran el sistema político y eso lo va a hacer ahora en julio”, aseguró.

Otro punto que incluye el proyecto que debe abordar la Cámara de Diputadas y Diputados tiene que ver con sanciones a los parlamentarios que renuncien a sus partidos, artículo del que el parlamentario frenteamplista votó en contra. En esa línea, explicó que en la redacción quedó incluido que si el parlamentario dice que el partido “traicionó” sus principios, entonces queda exculpado de la norma. “Lo real, lo concreto, es que si tu eres elegido dentro de un partido y luego renuncias por las razones que sea, bueno, pierdes el escaño”, dijo.

“Estamos poniendo aspirinas ante una enfermedad que es mayor, un problema de salud del sistema político que es mayor que no se va a resolver con esta aspirina”, agregó el frenteamplista.