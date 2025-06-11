Héctor Pinto: “Me gustaría que Milad se dé cuenta que no es la persona adecuada y renuncie”

En el marco de la derrota de Chile contra Bolivia que costó la clasificación al Mundial 2026, el exfutbolista y entrenador chileno, Héctor Pinto, apuntó al rol y las decisiones que adoptó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, si bien recalcó que todo el mundo vio con buenos ojos la llegada de Ricardo Gareca como director técnico de la selección, “desgraciadamente no dio con las expectativas que toda la gente se había hecho“.

“Empezó a caer en consecuencias, a hacer equipos y a no comportarse como realmente se debió haber comportado un técnico a nivel nacional. Eso pasó y fue creando una situación de incredibilidad tremenda, por lo menos, en mi y muchos que siguen el tema del futbol”, añadió.

Así y en consideración a que es la tercera vez consecutiva que Chile queda fuera del campeonato mundial, Pinto aseguró que: “Hoy el gran responsable es la ANFP y la dirigencia que la compone. La ANFP está hoy día en una crisis tremenda en lo económico, en lo deportivo, en el fútbol formativo, crisis en seguridad, es decir, hay una serie de factores que no han hecho bien. Se trajo a un técnico que sí era de la atención y gusto de varios, pero se debió haber tomado otras acciones mucho antes de que se llegara a esta debacle“.

En esa línea, sostuvo que es difícil lograr una salida ya que la institución es autónoma. “Ellos toman decisiones entre cuatro paredes. A mí me gustaría que el grueso de los dirigentes, de los dueños de los clubes, los que van a las reuniones y conforman a la ANFP, se dieran cuenta de que ya no podemos estar más bajo, elijan y llamen a una nueva elección”, emplazó.

“Que Milad se dé cuenta de que él no es la persona adecuada y pudiera renunciar, y se empezara con una nueva directiva elegida a lo mejor de otra manera y que nos diera toda la seguridad, esperanza, de que éste va a ser un buen trabajo y que vamos a desarrollar lo que es el fútbol chileno, para en el futuro conseguir los resultados que tanto anhelamos”, agregó.

En línea con lo anterior, indicó que la autocrítica de Pablo Milad es tardía: “Esto debió haberlo hecho muchísimo antes, empezó muy mal. Tuvimos resultados malos y decíamos ‘luego se va a arreglar, luego vamos a ganar’ y se empezó esta debacle poquito a poquito a profundizar y llegamos a lo que llegamos“.

Como una propuesta para desarrollar el deporte chileno, Pinto apuntó a “elegir un director técnico a nivel nacional que se venga a hacer cargo de todo lo que es el fútbol a nivel nacional, y se le diera mucha importancia desde las bases, desde los más chicos a los más grandes, un desarrollo del fútbol chileno. Creo que ahí donde estamos, estamos contratado gente a cosas circunstanciales, para el campeonato que viene, para Copa América, partidos amistosos. Nos quedamos en eso y no desarrollamos”.

“En el fútbol formativo también hay un desorden tremendo, que nadie lo entiende. Si tú te acuerdas la misma selección sub 20 que se está preparando para el mundial ahora en septiembre no tuvo buena participación para el Sudamericano tampoco. Y no hay jugadores en el equipo que sean prácticamente titulares en los equipos de primera división“, alertó.

Por último, llamó a “pensar en lo que viene, no en lo que viene en lo inmediato, no en los dos partidos que vienen, no pensaría en Copa América, sino que realmente en una cosa de cuatro años. Hay que buscar un director técnico a nivel nacional que se haga cargo de todos, que dicte las pautas de lo que hay que hacer realmente. Nosotros somos un país muy largo, pero se podría hacer centros regionales que nos ayuden en el trabajo formativo”.