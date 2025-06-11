"No es sostenible": abogada querellante cuestiona modificación de cautelares para Francisco Pulgar

La Corte de Apelaciones de Talca confirmó el cambio de medidas cautelares para el desaforado diputado Francisco Pulgar, quien dejará la prisión preventiva y cumplirá arresto domiciliario total, en el marco de la investigación por abuso sexual y violación reiterada contra una menor de 14 años.

La medida había sido aprobada previamente por el Juzgado de Garantía de Talca, pero fue impugnada por la Fiscalía, cuya apelación fue desestimada por el tribunal de alzada. Con esto, Pulgar deberá permanecer bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

Al respecto, la abogada defensora de la víctima, Silvana del Valle, evidenció su disconformidad con los argumentos de la Corte de Apelaciones para cambiar la medida cautelar contra Pulgar. “El fundamento de la resolución me parece que no es sostenible, en tanto se ha efectuado en relación a unas supuestas interacciones que se tuvieron por parte de mi representada en el Facebook e Instagram del imputado desde el año 2014, cuando ella contaba con solo 14 años, hasta el año 2020 y que consisten en cuestiones tan simples como poner algunos likes, me gusta o también dar algunos saludos, que eran propios de la relación familiar que ellos tenían a esa época”, expone la experta en temas de género.

“Asimismo, el tribunal de alzada ha determinado que no existe o que no podría haber existido la posibilidad de que el imputado se encontrara en el lugar de los hechos en los meses en los que cometió dos violaciones reiteradas, por cuanto él tenía un contrato en la ciudad de Santiago”, prosiguió explicando Silvana del Valle.

Lo anterior, fue debatido por la abogada señalando que la investigación arrojó que: “Durante esos meses esta persona (Pulgar) sí estuvo en variadas ocasiones en la ciudad de Talca y alrededores, por lo cual evidentemente era muy factible, además de la cercanía que tiene la ciudad de Santiago con la ciudad de Talca y alrededores, de que este sujeto estuviera en disponibilidad de cometer los hechos por los cuales se encuentra imputado“.

No obstante el cambio de medida cautelar, Del Valle se mostró tranquila ya que el arresto domiciliario total permite resguardar la seguridad de su representada.

Eso sí, la abogada insistió en mostrar su descontento con los argumentos de la Corte de Apelaciones pues explicó que en estos casos “las víctimas de violencia sexual por parte de familiares suelen mantener relaciones sociales regulares con sus agresores (…), porque en muchas ocasiones intentan mantener una vida regular sin que las demás personas se den cuenta de las agresiones que están viviendo“.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.