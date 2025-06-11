Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de marzo de 2026


Senado aprueba moción que propone multas para quienes no concurran a votar

El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados la moción que establece multas -que pueden superar los 344 mil pesos- para quienes no acudan a votar en las elecciones y plebiscitos.

El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados la moción que establece multas -que pueden superar los 344 mil pesos- para quienes no acudan a votar en las elecciones y plebiscitos.

Elecciones 2025Política

El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados la moción que establece multas —que pueden superar los 344 mil pesos— para quienes no acudan a votar en las elecciones y plebiscitos.

Durante esta jornada, la Sala de la Cámara Alta respaldó la moción con 30 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.

En la sesión, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció reserva de constitucionalidad, “no respecto a la admisibilidad, sino respecto a que debería haber pasado por la Comisión de Hacienda, pues irroga gasto fiscal”.

El proyecto propone además que, en caso de no votar en dos elecciones consecutivas, el juez podrá elevar la multa al doble.

La norma establece excepciones como enfermedad el día de la elección, estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación; y desempeño de determinadas funciones.

También contempla que entre el tiempo de la notificación de la citación y antes de la notificación de la sentencia definitiva, el denunciado podrá pagar anticipadamente la multa, que tendrá un valor de 0,5 unidades tributarias mensuales.

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