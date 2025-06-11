Sindicato Silwalmart denuncia ante la OIT "inacción" de la Dirección del Trabajo

En el contexto de la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sindicato Interempresa Líder Walmart Chile (SIL) presentó una reclamación formal contra el Estado de Chile por el incumplimiento de obligaciones internacionales laborales, específicamente por la inacción de la Dirección del Trabajo.

A juicio del sindicato, la reclamación se basa en la “sistemática vulneración de los convenios 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 122 sobre Política de Empleo y 29 sobre Trabajo Forzoso, todos ratificados por el Estado de Chile. Desde 2021, el sindicato ha solicitado la declaración de ilegalidad del cargo Operador de Tienda debido a que atenta contra la certeza jurídica en las relaciones laborales y afecta los derechos fundamentales de los trabajadores. La propia Dirección del Trabajo reconoció dicha ilegalidad mediante un dictamen. Sin embargo, el organismo no ha adoptado medidas efectivas para detener la aplicación de este cargo”.

“La Dirección del Trabajo no ha cumplido el mandato legal que le entrega la ley laboral chilena ni el rol que le corresponde en el marco de los convenios internacionales ratificados por el Estado. Lejos de proteger los derechos fundamentales de las y los trabajadores, ha permitido que esta ilegalidad continúe frente a sus propios ojos”, señaló Juan Moreno, presidente del SIL.

Por su parte, Alejandra Barra, directora de gestión y finanzas del sindicato, agregó: “No basta con declarar ilegal un cargo si no se actúa para hacer cumplir la ley. El silencio o la omisión vulneran derechos, especialmente cuando se trata de un organismo cuya función es fiscalizar y proteger a los trabajadores”.

El sindicato sostiene que “este tipo de omisión no es un caso aislado. En los últimos dos años, cinco organizaciones sindicales del sector público y privado han presentado 14 reclamaciones ante la OIT en contra del Estado de Chile por la violación sistemática de convenios internacionales y por no adoptar medidas efectivas para hacer cumplir los derechos fundamentales de los trabajadores“.

Desde el SIL afirman que “ratificar convenios internacionales no basta si se violan de forma reiterada sin consecuencias. La protección de los derechos laborales no puede seguir dependiendo de la voluntad política ni de interpretaciones administrativas: debe ser una obligación efectiva y vinculante para todos los órganos del Estado, incluida la Dirección del Trabajo“, sostienen.