Sistema frontal: autoridades activan plan preventivo por intensas lluvias

En una actividad realizada en La Florida, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al alcalde Daniel Reyes y el gerente de Aguas Andinas, José Sáez, abordaron las medidas preventivas en el marco del frente al evento meteorológico que afectará a gran parte del país.

El titular de Interior destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana y la coordinación entre autoridades y empresas para enfrentar de forma efectiva el sistema frontal. “Las emergencias se enfrentan, en primer lugar, sobre la base de la responsabilidad individual, y en segundo lugar, con la coordinación entre municipios, autoridades regionales y nacionales”, afirmó.

Además, advirtió que los días jueves y domingo serán los más complejos, debido a la intensidad de las precipitaciones y los vientos. “Lo positivo es que se esperan lluvias con bajas temperaturas, lo que significa que en la cordillera debería caer nieve y no agua. Cuando llueve con temperaturas más altas, se generan desbordes de ríos y problemas en el abastecimiento de agua potable, como ocurrió en años anteriores”, explicó.

En ese sentido, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que actualmente existen más de 13 mil puntos críticos georreferenciados a nivel nacional, de los cuales más del 90% ya cuenta con medidas de mitigación.

“Se ha hecho durante todo este tiempo un esfuerzo por el levantamiento de la información de los puntos críticos. Y lo que tenemos hoy día son más puntos críticos mapeados y detectados. Se han realizado medidas de carácter preventivo para disminuir el impacto en caso de que se enfrente a una situación compleja como resultado del invierno“, declaró.

Por su parte, el gerente de Aguas Andinas, José Sáez, enfatizó que la infraestructura de recolección de aguas residuales no está diseñada para captar aguas lluvias, lo que representa un desafío adicional.

“La infraestructura de aguas lluvias es paralela a la infraestructura de recolección de aguas residuales, por tanto, entre comillas, esta infraestructura subsidia la carencia de infraestructura de aguas lluvias y tenemos que seguir construyendo más para que la ciudad se vaya siendo más resiliente frente a estos fenómenos que cada vez se van provocando con mayor intensidad”, sostuvo.

Respecto al suministro de agua potable, Sáez entregó tranquilidad, señalando que el evento climático no debería generar aluviones, ya que “se espera una baja en la isoterma. Eso va a generar un volumen de nieve importante en la cordillera, pero no se producirán fenómenos aluvionales que impidan la producción”.

Elizalde valoró las inversiones realizadas por Aguas Andinas en tecnología de limpieza de redes, y reiteró el llamado a no utilizar el alcantarillado como sistema de drenaje pluvial. “Su mal uso puede generar obstrucciones y afectar a otros sectores”, advirtió.

Alerta preventiva

Posterior a la Mesa Técnica realizada este martes, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que todas las regiones entre Coquimbo y Los Ríos están coordinadas a través de los COGRID regionales y provinciales.

“Todo el aparato del Estado está en alerta, está preparado a que podamos enfrentar esto de la mejor manera, junto con la directora de Senapred y el ministro Álvaro Elizalde, también hemos considerado adecuado decretar una emergencia preventiva que nos permita tener a todas las capacidades del Estado atentas a responder de manera ágil”, anunció.

Se espera que el sistema frontal ingrese con fuertes vientos desde la madrugada del jueves, con rachas de hasta 70 km/h en sectores como Melipilla y zonas costeras de Valparaíso, en donde las precipitaciones podrían alcanzar los 30 milímetros. Adicionalmente, se emitió un aviso por marejadas, que va desde el Golfo de Penas hasta la Región de Arica y Parinacota.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, subrayó que el viento será el principal riesgo de este evento climático e hizo un llamado a la ciudadanía a revisar techumbres, asegurar objetos sueltos y evitar desplazamientos innecesarios. Además, se iniciará un monitoreo cada seis horas desde la medianoche del miércoles.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se informó que las cinco empresas eléctricas en la Región Metropolitana reforzaron su capacidad operativa en un 5,9%, es decir, si una empresa normalmente cuenta con 100 cuadrillas, ahora dispone de aproximadamente 106.