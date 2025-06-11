Tercera versión del Festival Artes Escénicas de Naciones Originarias vuelve en junio con funciones gratuitas

Entre junio y septiembre vuelve “FEYENTUN“, la tercera edición del Festival de Artes Escénicas de Naciones Originarias. Desplegado en distintos puntos de Santiago, el encuentro organizado por KIMVNTeatro, compañía multidisciplinaria con 17 años de trayectoria artística, presentará nueve espectáculos gratuitos con propuestas artísticas de los pueblos Mapuche, Aymara y Rapa Nui.

Como señaló Paula González Seguel, directora artística de KIMVNTeatro y productora general del festival, este encuentro significa “la posibilidad de legitimar nuestro festival como un espacio para las otredades, moreneidades, y para todos, todas y todes quienes sienten la necesidad de acercarse a la cosmovisión, sabiduría y conocimientos ancestrales y contemporáneos de los pueblos originarios de nuestro país”.

Asimismo, destacó que el encuentro sea liderado por mujeres de las artes escénicas, y que cuente con una “gran parrilla programática que hemos logrado proyectar, de carácter gratuita, desplegada en diversos escenarios y espacios culturales en la Región Metropolitana”.

FEYENTUN se inaugura el viernes 20 de junio a las 12:00 horas en el Museo Chileno de Arte Precolombino (Bandera 361, Santiago centro), en el marco del Wiñol Xipantv / Inti Raymi / Machaq Mara -el solsticio de invierno- con una función gratuita y abierta a todo público de un extracto adaptado de “WEYCHAFE”, obra de danza contemporánea del coreógrafo mapuche Ricardo Curaqueo Curiche. La pieza explora la memoria y el cuerpo como territorios de resistencia.

Las obras del festival

Tras la presentación de “WEYCHAFE”, las siguientes obras son “ÑUKE. Una mirada íntima hacia la resistencia mapuche“, de KIMVNTeatro; “Lakitas Matriasaya“, de Kintulafken; “Malen“; “Anku, un niño Aymara“; “Ser extranjero en Chile“; “Ixofij Mongen“; e “Historia del Moai“, cuyas fechas y detalles se encuentran en la web www.kimvnteatro.cl

Sobre la selección curatorial de esta versión, Evelyn González Seguel, directora ejecutiva y curadora afirmó que “’FEYENTUN’ ve nacer una selección curatorial que integra espectáculos interdisciplinares e interculturales para toda la familia, que incluyen teatro, danza, música y estrenos audiovisuales que promueven la valorización y revitalización de la riqueza, cosmovisión y lenguas ancestrales que habitan nuestra latinoamérica”.

Como hitos del encuentro, la artista destaca el reposicionamiento de la “ruka itinerante Kimvn” en el Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios de Peñalolén, y el cierre con la energía del pueblo rapa nui. “Daremos vida un Festival multicultural abierto a toda la comunidad”, cerró.

FEYENTUN 2025 -financiado por el Fondo de Festivales y Encuentros Nacionales y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC)- incluirá también instancias formativas abiertas al público, con la participación de destacadas artistas como Seba Calfuqueo, Paula Zúñiga y Norma Hueche.