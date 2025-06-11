Terremoto político en Argentina con replicas en la región: los apoyos y críticas tras la condena de Cristina Kirchner

Siguen las repercusiones de la condena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso Vialidad.

Recordemos que el caso Vialidad es parte de un conjunto de investigaciones abiertas durante el período postkirchnerista. Mientras desde los sectores proclives al actual gobierno plantearon que se debe destapar la corrupción, en 2022 la propia expresidenta había cuestionado la imparcialidad del tribunal oral que la juzgó en primera instancia, afirmando que la sentencia “ya estaba escrita”.

Conocida la sentencia de la Corte Suprema, miles de personas se volcaron hasta las afueras del domicilio de Cristina Fernández, quien primeramente saludó a través de su balcón para luego dirigirse a los manifestantes a las afueras de la sede del Partido Justicialista (PJ), en Buenos Aires.

Fernández acusó a los tres jueces del máximo tribunal de justicia de Argentina, quienes fallaron de manera unánime en la resolución, de ser “tres monigotes que responde a mandos naturales por encima de ellos”, calificándolos de “triunvirato de impresentables“.

Asimismo, acusó que el dictamen judicial respondería a una exclusión electoral estratégica: “No van a cometer el mismo error de 2019. Cuando creyeron que estaba acabada, perdieron las elecciones“. En esa línea, la líder del peronismo agregó que la determinación de los jueces tendría un “calendario electoral perfectamente diseñado”.

Fernández de Kichner también criticó al gobierno de Javier Milei y aseveró que “estar presa es un certificado de dignidad política e histórica”. Así, subrayó que: “Me pueden meter presa, pero los jubilados no van a llegar a fin de mes, los medicamentos están cada vez más caros”.

Finalmente, la exmandataria afirmó que “pondremos el cuerpo porque no nos profugamos. Eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos”.

Por su parte, desde el Ejecutivo argentino festejaron el fallo. El presidente Javier Milei, a través de su cuenta de X, el mandatario celebró el falló judicial. “Justicia. Fin”, publicó en la red social.

Además, aseveró que “la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”.

Justicia.

Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad. — Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional de la República Argentina, Patricia Bullrich, aseveró que “hubo justicia” y el que “las hace, las paga”.

Cristina Kirchner, condenada por corrupción. Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia. El que las hace, las paga. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 10, 2025

Antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón, viajó a la Corte Penal Internacional, en la Haya, para denunciar “persecución política, judicial y mediática” contra Fernández. Además, sostuvo que “la lucha será global” y confirmó que se activarán todos los órganos de revisión internacional ante la condena de la líder del PJ.

Como la condena de Fernández es de seis años, el cumplimiento de la pena es cárcel efectiva. Sin embargo, al tener más de 70 años, puede pedir arresto domiciliario. Petición que ya fue hecha por su defensa.

Según consignó La Nación, será el Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó el que deberá definir si le otorga la prisión domiciliaria.

El medio antes citado también reveló que el juez Jorge Gorini, quien será el encargado de velar por la ejecución de la sentencia de los condenados en la causa y requirió mediante un oficio enviado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que “en el término de 24 horas” procure asignar una dependencia de las fuerzas federales, ya sea Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval o Policía Federal que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de los detenidos.

De la misma manera, pidió considerar la edad de Cristina Kirchner (72 años) y “fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido presidenta y vicepresidenta de la Nación“.

Según informaron a EFE fuentes judiciales, el juez Gorini, titular del Tribunal Oral Federal N.º 2, desestimó el pedido formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes este martes habían solicitado la detención de Fernández tras la confirmación de la condena por el máximo tribunal.

Además, resolvió mantener la orden emitida este martes que establece que la exmandataria y el resto de los condenados en la causa por irregularidades en la concesión de obras públicas deberán presentarse en un plazo de cinco días hábiles en los tribunales federales de Comodoro y en Buenos Aires. En caso de incumplimiento de dicha instrucción, los jueces podrán ordenar las detenciones correspondientes.

La izquierda sale a la calle en Buenos Aires

Un día después de la confirmación de la condena a la exmandataria, organizaciones sociales, sindicatos, docentes y trabajadores de la salud, se sumaron este miércoles a la movilización en favor de la expresidenta. La protesta se vivió en varios sectores de Buenos Aires, principalmente, en las inmediaciones del Congreso Nacional y en la histórica Plaza de Mayo.

Miles de personas marcharon hacia la casa de la exmandataria, convocados por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Jubiladxs y trabajadores en lucha marchan a Plaza de Mayo para encontrarse con trabajadores del Hospital Garrahan. Patricia Bullrich otra vez quiere impedir la movilización, pero la marcha avanza igual. pic.twitter.com/LvwTVQeER7 — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) June 11, 2025

La exdiputada argentina y dirigenta nacional del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), partido integrante del Frente de Izquierda Unida, Myiriam Bregman, aseveró que “estamos ante la presencia de un fallo totalmente antidemocrático, un avance antidemocrático que, como siempre hemos denunciado, termina siendo contra el pueblo“.

En esa línea, la dirigente de izquierda afirmó que “cuando se quitan libertades, cuando en una democracia tan restringida como esta, incluso se quita el último derecho que queda, que es poder elegir cada dos o cuatro años a alguno de los representantes, si también se recorta eso, bueno, la verdad es que es necesario salir fuertemente a denunciarlo, que hay que tomar medidas contra eso y acá estamos”.

En tanto, la exdiputada acusó a Estados Unidos de la condena contra Fernández: “Desde hace años se viene utilizando las causas de corrupción para proscribir a aquellos dirigentes que no les resultan sus preferidos o no le son afines“.

Líderes de la izquierda latinoamericana solidarizan con Fernández

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que Fernández cuenta con el apoyo del gobierno mexicano.

En una rueda de prensa, Sheinbaum calificó la decisión del máximo tribunal de justicia trasandino como “un asunto más político” y enfatizó en que Fernández “tiene nuestra solidaridad”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de un mensaje posteado en su cuenta de X, envió su solidaridad a Fernández.

A su vez, el mandatario colombiano puntualizó que “indudablemente estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kichner, Rafael Correa, Dulma Rusself, Zelaya, Manuel Lopez Obrador, Evo Morales, todos progresistas, el progresismo es diverso, han pasado por golpes de estado, procesos injustos y cárcel por años“.

Acabo de hablar con Cristina Kichner, en Argentina. Mi solidaridad con ella que va en camino a la prisión. Indudablemente estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kichner, Rafael Correa, Dulma Rusself, Zelaya, Manuel Lopez Obrador, Evo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025

Por su parte, el expresidente boliviano, Evo Morales, quien durante la semana recién pasada vio cómo el Gobierno de Bolivia formalizó la denuncia en su contra por ocho delitos -terrorismo, instigación pública a delinquir, obstrucción de procesos electorales, entre otros-, señaló a través de X su “indignación” por el fallo en contra de Fernández.

Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana @CFKArgentina, su familia y al pueblo revolucionario de #Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del… pic.twitter.com/NYj9GXfbJl — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 10, 2025



Además, el exmandatario aseguró que “vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías“.