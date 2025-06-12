Artistas chilenos de distintas generaciones compartirán “La Razón de Cantar” en el Teatro Teletón

Una nueva versión del Festival “La Razón de Cantar” se desarrollará el viernes 11 de julio, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Teletón. Esta fiesta popular reunirá en un mismo escenario a exponentes del canto con contenido social que representan a distintas generaciones en la historia de la música chilena.

La presente edición del encuentro busca relevar el abanico expresivo de la música comprometida en Chile Así, “La Razón de Cantar” 2025 contará con dos agrupaciones de vasto recorrido y reconocimiento como Inti Illimani y Sol y Lluvia; representantes de una nueva camada de artistas chilenas como el Dúo Pajarito; y como banda invitada asistirá un grupo de una generación intermedia como Napalé.

“Nuestros actos en la vida siempre obedecen a una razón, impulso o emoción. La razón de cantar, en el caso de los artistas que estamos involucrados en este proyecto, tiene que ver con vivir en el mundo con los demás, por los demás y no contra los demás. Para nosotros siempre es una emoción compartir escenario con las y los compañeros jóvenes o menos jóvenes y algunos tan viejos como nosotros”, comenta Jorge Coulon, cofundador e integrante del conjunto Inti Illimani.

En tanto, Amaro Labra, líder y vocalista de Sol y Lluvia, agrupación que acaba de cumplir 45 años de trayectoria, señala que “la razón de cantar compartida con músicos y músicas de diversas generaciones es para nosotros un motivo de mucha alegría. Somos grupos comprometidos con la vida de nuestros pueblos, así que esperamos que este concierto del 11 de julio sea una gran fiesta y una posibilidad de escuchar y sentir esta razón de cantar en distintas voces”.

Como gran novedad, este encuentro contará con el Dúo Pajarito, conformado por Fiona Murillo y Amaia de Arteagabeitía, acompañadas por la guitarra y dirección musical de Martín Silva. Nacido en 2019, el dúo de músicas ha enriquecido la escena nacional con una propuesta basada en cuecas, tonadas, boleros y valses peruanos.

Por último, el conjunto Napalé será el invitado especial a la fiesta con su repertorio inspirado en la fusión latinoamericana. Nacido en 1982, en plena dictadura, Napalé logró difundir el repertorio de la Nueva Canción Chilena en clave de música clásica europea y música de raíz folklórica de América.

Las entradas están disponibles en eventrid.cl. El evento cuenta con la colaboración de Radio Universidad de Chile, por ellos, hasta el 13 de junio a medianoche, aprovecha esta promoción: compra dos entradas y usa el código UDECHILE para pagar solo una.