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Avión con 242 personas a bordo se estrelló luego de despegar en la India

Un avión de Air India con más de 242 personas a bordo que cubría la ruta entre la ciudad india de Ahmedabad y la capital de Reino Unido, Londres, se estrelló este jueves poco después de su despegue

Un avión de Air India con más de 242 personas a bordo que cubría la ruta entre la ciudad india de Ahmedabad y la capital de Reino Unido, Londres, se estrelló este jueves poco después de su despegue

Internacional

Un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres y 244 personas a bordo se estrelló el jueves en la ciudad de Ahmedabad, al noroeste de la India, según informaron la aerolínea y los medios de comunicación locales.

“Había más de 200 pasajeros a bordo del avión“, que según la compañía viajaba desde la ciudad de Ahmedabad a Londres Gatwick, precisó un responsable del aeropuerto a AFP bajo condición de anonimato.

“Parece que no hay sobrevivientes” entre las personas a bordo del avión, dijo el jefe de la policía de esta ciudad india.

“El aparato cayó en un barrio residencial, en el que hay algunas oficinas. El accidente ha causado aún más víctimas“, añadió el jefe de la policía, G.S. Malik, sin dar más detalles.

Faiz Ahmed Kidwai, director general de la Dirección de Aviación Civil, declaró que el avión se estrelló en una zona residencial llamada Meghani Nagar cinco minutos después de despegar a la 13:38 hora local.

El incidente involucró el vuelo AI 171 operado por un Boeing 787 que puede transportar a más de 200 pasajeros.

El vuelo AI 171 de Air India transportaba a 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, informó la aerolínea. La autoridad de aviación civil de India dijo que la nave viajaba con dos pilotos y 10 tripulantes.

Las imágenes de los canales de televisión locales mostraban columnas de humo saliendo del lugar del accidente, cerca del aeropuerto de Ahmedabad.

El 787 Dreamliner es un avión de fuselaje ancho y dos motores. Se trata del primer accidente de un avión Boeing 787, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea.

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