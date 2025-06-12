Cámara revelará nombres de diputados por eventual mal uso de licencias

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados anunció una investigación por el eventual uso irregular de las licencias médicas por parte de legisladores que habrían viajado fuera del país cuando se encontraban con reposo.

El secretario general de la Corporación, Miguel Landeros, explicó que se realizarán tres procedimientos diversos. “Uno que afecta a los que somos servidores públicos; otro para los trabajadores parlamentarios, que se rigen por un sistema diferente; y finalmente, los parlamentarios. En los dos primeros casos, la Secretaría General tiene competencia”, indicó.

En el caso de los parlamentarios, Landeros señaló que “la totalidad y la unanimidad de los comités parlamentarios han acordado también hacer una investigación respecto de los parlamentarios”.

“Los parlamentarios no están sujetos al sistema general de la administración del Estado, sino que tienen un estatus constitucional diferente, porque se trata de personas que, cuando hacen sus imposiciones, lo hacen de forma voluntaria. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a investigar tiene que ver con el cumplimiento del artículo 8 de la Constitución sobre el cumplimiento irrestricto de la probidad pública”, añadió.

Debido a esto, la Secretaría General será la encargada de verificar y recopilar la información sobre las salidas del país de los diputados y diputadas cuando se encontraren con licencia médica.

“Esas licencias las vamos a verificar, las tenemos nosotros en los registros, y vamos a hacer un trabajo exhaustivo de recopilación de los antecedentes”, precisó el secretario general de la Corporación.

Respecto a si revelarán los nombres de los diputados que eventualmente puedan estar involucrados en el uso irregular de licencias, Landeros mencionó que en “el caso de los parlamentarios, expresamente se acordó que al final de la recomendación de los antecedentes y el informe de la Secretaría se van a dar a conocer todos los casos que tengamos a la opinión pública”.