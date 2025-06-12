¿Donald Trump está impulsando un autoritarismo en EE.UU.? Analistas internacionales alertan

Las redadas migratorias en Estados Unidos no cesan, así como tampoco las protestas en las calles. Los Ángeles ya no es el único centro de manifestaciones, sino que las movilizaciones se han extendiendo a lo largo del país. New York, Washington, Atlanta, Philadelphia, Dallas, Austin, San Francisco son solo algunos de los puntos donde se han congregado cientos de personas para expresar su rechazo a las medidas del presidente Donald Trump y su respuesta represiva.

Durante la noche de este miércoles se reportaron decenas de personas detenidas en las manifestaciones, mientras el centro de Los Ángeles, ciudad donde inició todo, vivió su segunda noche con toque de queda. A pesar de ello, decenas de manifestantes desafiaron la medida y se congregaron frente al municipio, dejando entre 20 y 30 detenidos.

El toque de queda ya se extendió a otros puntos, como en Spokane, en el estado de Washington, donde se instauró luego de protestas que derivaron en disturbios y cerca de 30 detenidos.

“Hay una división bastante grande, pero no una división que necesariamente esté polarizando a la población norteamericana. Hay una posición de gente que está a favor de lo que está haciendo Donald Trump, otra que está en contra. Pero aparentemente la gran mayoría no tiene una postura definida”, analizó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile el académico del Instituto de Estudios Internacionales, Miguel Ángel López, sobre la situación en Estados Unidos.

El también cientista político no dejó pasar la oportunidad de apuntar a la pugna política entre Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. “Newsom es considerado como una alternativa para ir a una primaria y representar a los demócratas en las próximas elecciones presidenciales. Entonces también hay un golpe por ese lado”, planteó.

“Lo que tenemos hasta ahora es un conflicto a nivel de Estado, un presidente que ha ido aumentando sus poderes para algunos críticos, sobre todo demócratas, que dicen que está tomando una postura autoritaria”, continuó en su análisis el profesor.

Los límites de Trump

El escenario actual al que se enfrenta Donald Trump, según los entendidos, no deja de ser el más ideal para él en cuanto a seguir llevando a cabo su política anti inmigrantes y aplicar toda la fuerza que sea necesaria para ello. Lo que, además, le conlleva réditos políticos en su sector, ante la falta de resultados contundentes en otras materias. Así lo señaló en diálogo con Política en Vivo el sociólogo y analista internacional, Raúl Sohr.

“No es casual que Trump haya escogido California como el blanco. California siempre ha tenido una postura relativamente progresista. Es un bastión de los demócratas”, comenzó explicando el experto.

A su juicio, Trump vio una oportunidad “de hacer lo que es característico en su política: buscar polarizar, extremar las situaciones, y con astucia ha escogido un campo de batalla que le es muy favorable y es el de la migración”.

🚨🚨BREAKING Seattle Federal Building rioters make SEVERAL direct large firework strikes on police skirmish line Police close on rioters using mace, rubber bullets and physical force. Absolute CHAOS. On the ground NOW pic.twitter.com/HbCqHmtjnS — Cam Higby | America First 🇺🇸 (@camhigby) June 12, 2025

Miguel Ángel López traza una reflexión similar respecto a por qué Trump está aumentando la conflictividad sobre todo en California: “Porque formaban parte de sus promesas. Es uno de los elementos por el cuál fue electo, entonces tiene que mostrar y tiene que hacer algo. Ahí están las opiniones encontradas y hasta cuando estás dispuesto a avanzar para cumplir tu promesa de campaña”.

Apuntando al malestar que muestran las encuestas en Estados Unidos de una parte de la población con los migrantes, Sohr manifestó que “el rédito político que Trump obtiene levantando este tema es evidente”. “Y lo hace en los momentos en que tiene algunas dificultades significativas en el tema de los aranceles, que ahí ha tenido una política zigzagueante, hay un cuestionamiento creciente en Estados Unidos al impacto que tiene esta política errática. Y ha cambiado de plano y se ha volcado con fuerza hacia el tema de la inmigración”, expuso el analista.

Sohr también pone la duda sobre las legalidad detrás de las acciones de Donald Trump. “(El) despliegue de fuerza realmente inaudito hace cuestionar, y va con la frase del gobernador de California, de que la democracia está en peligro. Hay una ley en Estados Unidos que prohíbe la utilización de fuerzas armadas en temas domésticos y se la ha saltado”, explicó.

El uso de los marines, para el analista internacional, es la muestra más clara de hasta qué punto el presidente estadounidense está forzando los límites, al ser éste un cuerpo no apto para el control público. “Es realmente un mensaje muy poderoso que envía Trump, que está diciendo ‘yo no voy a aceptar límites, voy a usar toda la fuerza que sea necesaria’”, mencionó Sohr.

En esa línea, el presidente norteamericano aseguró este jueves que la ciudad de Los Ángeles está ahora “sana y salva” gracias al despliegue de efectivos ordenado desde el Gobierno federal.

Con todos estos elementos sobre la mesa, queda la duda instalada sobre si existe el riesgo de una escalada hacia un conflicto de nivel nacional, sobre todo teniendo en consideración la forma de gobernar del líder republicano y las pocas probabilidades de que ablande las medidas coercitivas.

BREAKING 🚨: Just minutes away from the curfew to begin in Los Angeles, over 1,000 protestors, led by religious leaders in prayer and hymn, have just made their way to the federal building. In speaking with some protestors, they say they 100% intend to defy curfew orders. pic.twitter.com/RSyOCJupha — Anthony (@AnthonyCabassa_) June 11, 2025

“Es muy difícil que dé un paso atrás, porque formaba parte de su promesa y ya lo empezó. Ya hay un grupo de personas que lo está apoyando mucho”, señaló López. “Si había sido fuerte en el primer gobierno, ahora también tiene que ser fuerte”, agregó.

En tanto, el académico reflexionó sobre el estado de la democracia en Estados Unidos y los eventuales pasos de Trump hacia un autoritarismo. A su juicio, por ahora, “se está manejando dentro de la legalidad”.

“Hay algunas personas que ya están planteando abiertamente que Trump se está moviendo hacia una especie de autoritarismo o un presidencialismo autoritario, yo creo que todavía no está claro. Es bastante inteligente, su vicepresidente es muy inteligente. Entonces, se están haciendo cosas duras pero dentro de la legalidad, y algunas cuestiones entran en la nebulosa por ahora, como la forma de llamar a la Guardia Nacional sin la autorización del gobernador de un estado”, cerró López.

No se descarta que las tensiones sigan creciendo en los próximos días, ya que se ha convocado para este sábado una serie de manifestaciones en las principales ciudades de Estados Unidos. Incluso, ya se bautizó esta jornada de protestas como el “Día sin Reyes”, en señal al comportamiento de Trump frente a este problema, al que acusan de comportarse como un monarca.

Dicho día marca el cumpleaños del presidente estadounidense y se tiene previsto un desfile militar en Washington por el aniversario 250 del ejército estadounidense. El jefe de la Casa Blanca ya advirtió que ocupará una “gran fuerza” para repeler manifestaciones ese día.