EE.UU. recurre a los marines para controlar las protestas migrantes en Los Ángeles

El Mando Norte de Estados Unidos anunció que desplegará en las próximas horas a 700 marines en Los Ángeles tras haber completado su entrenamiento, en el marco de una nueva escalada de las protestas iniciadas en el pasado viernes en la ciudad californiana en contra de las deportaciones y redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los marines se unirán de esta forma a la Policía de Los Ángeles y a más de 4 mil soldados de la Guardia Nacional, 2 mil 100 de ellos ya desplegados y la otra mitad movilizada para este jueves, según explicó el general Scott Sherman, que encabeza la operación.

De todas formas, “el papel aún no está claro” para ninguno de los tres cuerpos de seguridad desplegados, declaró a CNN el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, que destacó que “esto no tiene precedentes“.

Las protestas continúan por sexto día consecutivo a pesar del toque de queda, que comenzó a las 20.00 (hora local).

Paralelamente, las protestas se han extendido a múltiples ciudades de hasta 13 estados del país y en Washington D.C. En Spokane, estado de Washington, se declaró el estado de emergencia, un toque de queda y se han realizado más de 30 arrestos.

También han sido escenario de intensas protestas ciudades como Nueva York, Las Vegas o Indiana, donde la multitud ha rodeado el estadio de los Indiana Pacers de la NBA en el marco del tercer partido de las finales en las que se enfrentan a los Oklahoma City Thunder.