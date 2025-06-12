Evento climático afecta a gran parte del país: gobierno activa Código Azul y refuerza planes de contingencia

La madrugada de este jueves comenzaron las primeras precipitaciones del sistema frontal en gran parte del país. Desde la Región de Coquimbo hasta Magallanes se registraron intensas lluvias. A modo de respuesta, las autoridades activaron planes de contingencia y desplegaron equipos en terreno para mitigar los efectos del fenómeno climático, que se extenderá hasta el fin de semana.

En la Región Metropolitana, las lluvias superaron los 15 milímetros (mm) en el transcurso de la mañana, con proyecciones que superan 30 mm en algunas comunas. Aunque la alerta por vientos fue retirada, se mantiene la vigilancia por posibles desbordes, anegamientos y cortes de suministro eléctrico.

Uno de los puntos críticos de la capital es el Canal Santa Marta, en la comuna de Maipú. Dicho lugar, fue monitoreado por la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, en compañía del alcalde Tomás Vodanovic y autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

En ese sentido, la ministra Etcheverry informó que el gobierno activó el Código Azul, que habilita albergues para personas en situación de calle. “Hoy ya hay más de 55 albergues habilitados con más de mil 100 camas, pensando principalmente en personas en situación de calle, con el objetivo de poderles dar abrigo, alimento y activar espacios para que puedan estar resguardados de las lluvias también”, sostuvo Etcheverry.

Más tarde, autoridades regionales llegaron hasta el Canal Santa Corina, en Pudahuel, para inspeccionar las obras ejecutadas para prevenir un posible desborde y revisar el terreno que se transformará en el parque inundable Claudio Arrau.

La titular de Obras Públicas, Jessica López, hizo énfasis en el despliegue nacional de equipos para avanzar en soluciones estructurales que permitan una mejor respuesta ante eventos climáticos extremos.

“Estamos en el primer día del sistema frontal. Se espera una cantidad importante de precipitaciones, cercanas a los 40 milímetros. Es muy relevante el tiempo en que estas lluvias se concentren: mientras más extendido sea el periodo, mejor podrá absorberlas la ciudad”, dijo.

Por su parte, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, destacó que “la buena noticia es que Santiago está invirtiendo para ser una ciudad más resiliente y segura frente al cambio climático. Gracias a estas obras y a la coordinación entre actores, no hemos tenido inundaciones y la ciudad ha resistido bien este sistema frontal”.

De acuerdo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en las últimas 24 horas cayeron un total de 28mm en la capital. A lo anterior, se sumarán precipitaciones moderadas durante la tarde de este jueves. Sin embargo, este domingo se dará lugar a un segundo sistema frontal que afectaría tanto a la Región Metropolitana como a O’Higgins y Valparaíso.

Otras regiones del país

Hacia el sur del país, en regiones como Biobío, Ñuble y La Araucanía, se reportaron lluvias intensas y vientos moderados, aunque sin afectaciones mayores. La Región del Biobío intensificó sus coordinaciones ante la llegada del sistema frontal. El delegado presidencial Javier Fuchslocher encabezó una reunión con los 14 municipios para coordinar el despliegue de emergencia.

“Queremos transmitirle a la comunidad que los equipos de emergencia están disponibles y dispuestos a colaborar durante este frente de mal tiempo, junto con los equipos municipales que operan en cada una de las 14 comunas de la provincia de Biobío”, comunicó a través de Facebook.

A nivel nacional, más de 70 mil hogares se vieron afectados por cortes de suministro eléctrico, siendo las regiones más impactadas Valparaíso (más de 30 mil clientes sin luz), Maule (18 mil) y la Región Metropolitana, donde comunas como San José de Maipo, Quilicura y Melipilla registraron interrupciones parciales del servicio.

Desde el MOP, se informó que el Plan de Invierno 2025 contempla una inversión nacional de más de 202 mil millones de pesos, con un 17,5% destinado a la Región Metropolitana. La directora de Obras Hidráulicas, María Loreto Mery, destacó que el proyecto incluye maquinaria, monitoreo hidrométrico y obras de conservación en cauces y colectores.

Además, la DMC emitió alertas por marejadas anormales en las costas del centro y sur del país, especialmente en sectores del litoral de Valparaíso, Biobío y Los Lagos, donde se recomienda evitar actividades en el borde costero.