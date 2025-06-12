Fiscalía detecta a 10 fiscales y 32 funcionarios que viajaron al extranjero durante su licencia médica

La Fiscalía Nacional dio a conocer este jueves que identificó a 42 individuos —10 fiscales y 32 empleados— que viajaron al extranjero mientras estaban de licencia médica.

Esta investigación se originó luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara que más de 25 mil servidores públicos habían cometido faltas similares en diferentes organismos del Estado.

Para realizar esta auditoría, el Ministerio Público, a través de su División de Contraloría Interna, empleó el mismo método utilizado por la CGR: el cruce de datos con la Policía de Investigaciones (PDI). El estudio abarcó desde 2022 hasta 2025.

Según explicó la Fiscalía, el propósito de esta revisión fue “identificar situaciones que pudieran contravenir los principios de probidad y cumplimiento de deberes funcionarios”.

Entre los involucrados hay fiscales y personal de diversas áreas, como administrativos, abogados asistentes, asesores jurídicos, técnicos y auxiliares.

No obstante, la institución precisó que ninguno de los viajeros se desempeña actualmente en la Fiscalía Nacional ni forma parte de su equipo directo.

El documento ya fue enviado a las fiscalías regionales correspondientes, las cuales deberán evaluar cada situación y definir las acciones administrativas pertinentes, que podrían incluir sumarios u otros procesos de revisión interna.