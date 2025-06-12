Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


Garin ya está en cuartos del Challenger de Bratislava y Barrios quedó eliminado

El "Tanque" se complicó en el primer set, pero terminó aplastando al rumano Filip Jianu para sumar su 12° festejo en la categoría challenger. En tanto, el chillanejo se inclinó ante el portugués Henrique Rocha.

El "Tanque" se complicó en el primer set, pero terminó aplastando al rumano Filip Jianu para sumar su 12° festejo en la categoría challenger. En tanto, el chillanejo se inclinó ante el portugués Henrique Rocha.

Deportes

Una buena y una mala para el tenis chileno este jueves en el Challenger de Bratislava, en Eslovaquia. Es que Cristian Garin (122° del ranking ATP) avanzó a los cuartos de final del certamen, mientras que Tomás Barrios (111°) no pudo sumarse a su compatriota y quedó eliminado en los octavos de final.

Garin, quinto cabeza de serie, derrotó en esta jornada al rumano Filip Jianu (210°) por parciales de 7-6 (3) y 6-1, tras una hora y 33 minutos de un partido donde solamente se complicó en la primera manga.

Esto porque el “Tanque” quebró en el séptimo juego, pero no pudo ratificar y en el siguiente entregó su servicio. Luego, en el duodécimo game salvó tres set points con su turno y forzó a un tiebreak donde fue superior y se lo adjudicó por 7-3.

En el segundo episodio, “Gago” mostró su mayor jerarquía y aplastó a su rival con dos rupturas, en el segundo y sexto game, para sentenciar su victoria y sumar 12 festejos consecutivos en la categoría Challenger (antes de su caída en las clasificaciones de Roland Garros ganó dos títulos consecutivos, en Mauthausen y Oeiras).

Con esto, Garin está escalando de momento al casillero 116 en el ranking en vivo. En cuartos de final enfrentará al qualy croata Matej Dodig (376°), quien eliminó al también qualy estadounidense Toby Kodat (398°) por 7-6 (2) y 6-2.

En tanto, Barrios, segundo cabeza de serie del certamen, no pudo con el portugués Henrique Rocha (149°), su verdugo en la qualy de Roland Garros, y se inclinó por parciales de 6-2 y 7-5, tras una hora y 28 minutos.

Ahora, el chillanejo viajará a Inglaterra para disputar la próxima semana el Challenger de Nottingham 2, en el inicio de su mini gira sobre pasto y como preparación para las clasificaciones de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

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