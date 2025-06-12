Garin ya está en cuartos del Challenger de Bratislava y Barrios quedó eliminado

Una buena y una mala para el tenis chileno este jueves en el Challenger de Bratislava, en Eslovaquia. Es que Cristian Garin (122° del ranking ATP) avanzó a los cuartos de final del certamen, mientras que Tomás Barrios (111°) no pudo sumarse a su compatriota y quedó eliminado en los octavos de final.

Garin, quinto cabeza de serie, derrotó en esta jornada al rumano Filip Jianu (210°) por parciales de 7-6 (3) y 6-1, tras una hora y 33 minutos de un partido donde solamente se complicó en la primera manga.

Esto porque el “Tanque” quebró en el séptimo juego, pero no pudo ratificar y en el siguiente entregó su servicio. Luego, en el duodécimo game salvó tres set points con su turno y forzó a un tiebreak donde fue superior y se lo adjudicó por 7-3.

En el segundo episodio, “Gago” mostró su mayor jerarquía y aplastó a su rival con dos rupturas, en el segundo y sexto game, para sentenciar su victoria y sumar 12 festejos consecutivos en la categoría Challenger (antes de su caída en las clasificaciones de Roland Garros ganó dos títulos consecutivos, en Mauthausen y Oeiras).

Con esto, Garin está escalando de momento al casillero 116 en el ranking en vivo. En cuartos de final enfrentará al qualy croata Matej Dodig (376°), quien eliminó al también qualy estadounidense Toby Kodat (398°) por 7-6 (2) y 6-2.

En tanto, Barrios, segundo cabeza de serie del certamen, no pudo con el portugués Henrique Rocha (149°), su verdugo en la qualy de Roland Garros, y se inclinó por parciales de 6-2 y 7-5, tras una hora y 28 minutos.

Ahora, el chillanejo viajará a Inglaterra para disputar la próxima semana el Challenger de Nottingham 2, en el inicio de su mini gira sobre pasto y como preparación para las clasificaciones de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.