Gilberto Aranda por protestas contra redadas migratorias en EEUU: "Podría ser el inicio de una oposición social a Trump”

Continúan las protestas en contra de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y más específicamente las redadas a cargo de ICE, el Servicio de control de Inmigración y Aduanas (United States Immigration and Customs Enforcement). Las manifestaciones se han extendido desde Los Ángeles a otras ciudades del país como Nueva York y el presidente ha endurecido su respuesta, no solo con más efectivos en las calles, sino que también con su tono llamando “animales que portan banderas extranjeras” a los manifestantes.

“Me parece super preocupante”, aseguró el doctor en Estudios Latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

El experto explicó que esta situación ya se había vivido antes en el país, cuando se movilizaron algunos efectivos con una petición del gobierno a partir de insurrección, pero que “eso no es lo que ha hecho el gobierno (de Trump), más que ha pedido a notificado que está haciendo poderes de emergencia discrecional, en estos días un juez va a dirimir aquello. Pero mientras tanto, lo que han hecho es mandar a cerca de 5000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles y junto con aquello los Marines, los Marines si que me parece super distinto”.

“La Guardia Nacional estaba en estos casos de movilización masivas o más focalizadas, pero los Marines, que son tropas de elite que se entrenan para luchar generalmente en otros puntos, hoy día están también en un número simbólico bien importante en Los Ángeles para, como sabemos, detener, reprimir las manifestaciones de migrantes que están en contra de las prácticas de la agencia que está cometiendo redadas contra los migrantes indocumentados, irregulares y claramente esto ha significado colocar el centro de atención en Los Ángeles pero ya hay manifestaciones en Nueva York, en diversas ciudades, en Georgia, en Nueva Orleans (…) por lo tanto, esto podría ser también eventualmente el inicio de lo que es una oposición social a la administración Trump”, agregó el profesor.

Ahora, más allá de la evaluación de la situación en sí, Gilberto Aranda aseguró que esta política está en la línea con lo comprometido en campaña. “La administración Trump que está ejecutando lo que prometió, uno podría decir, no nos gusta, les gusta, pero está haciendo lo que se comprometió y claro, lo está llevando a un último arratio a un último nivel, superando cualquier límite imaginable, pero es en dirección a lo que había dicho que iba a hacer”.

Junto a lo anterior, en este punto, Trump está respondiendo a su sector, cosa que en otras materias no ha logrado hacer, así lo explicó Gilberto Aranda: “Ha tenido una política a ratos parece errática porque hay mucho bluffeo, mucha amenaza, después negociaciones, después baja, está muy confuso. Respecto, también, a mediar en las guerras mundiales y terminar en 48 horas ciertos conflictos, eso tampoco ha pasado”.

Entonces dice que el tema migratorio “es el caso que mediáticamente le da ganancia a Trump frente a sus seguidores y que permite aglutinar a su flanco, que en otro punto como los comerciales tienen algunas dudas, este es el punto que básicamente fortalece su posición de cara a sus partidarios”.

Argentina y la condena a Cristina Fernández

El académico se refirió también a la decisión de la Corte Suprema que confirmó la condena en contra de la expresidenta Cristina Fernandez por la causa Vialidad, afirmó que va a tener un impacto tanto para la ciudadanía, como para la oposición y concretamente para el Peronismo. “Estamos hablando de una política de 72 años muy avezada, muy omnipresente, que en este caso al estar inhabilitada (…) de ejercer un cargo público despeja también ciertas incógnitas en la oposición y en peronismo y por cierto que significa que se empiezan a espectar liderazgos como el de Kicillof y otros personeros que podrían aglutinar a la oposición”.

“Es decir por una parte podría seguir esta camino de fragmentación que ha sido la tónica de los últimos meses y año o podría ser el comienzo de buscar otro liderazgo que aglutine”, agregó.

Respecto a las críticas desde el Peronismo a la decisión de la Corte, el experto apuntó a que efectivamente “se ha hablado de lawfare” y reconoció una gran cantidad de casos contra Cristina, pero al mismo tiempo apuntó a evidencia suficiente en Vialidad. “Este es uno de seis (casos), uno podría decir ahí hay una saturación de casos que llama la atención, pero este evidentemente ha sido bien contundente”, dijo.

Foto: Casa Blanca.