Manchar el voto: campaña sucia en las elecciones

La elección presidencial chilena de 2025 está comenzando a tomar forma, con diversos candidatos y candidatas avanzando bajo los marcos legales establecidos; algunos a través de primarias, otros operando en la precampaña o directamente apelando a la ciudadanía con firmas para postularse como independientes.

No sorprende, entonces, que en esta etapa las personas perciban un escenario de enfrentamiento generalizado, con escasa presencia de propuestas o de un programa de gobierno. Por su parte, las encuestas y los medios de comunicación tradicionales han quedado en un segundo plano frente al auge de los espacios digitales y las redes sociales, dando paso a campañas electorales impulsadas por millones de datos, algoritmos y potentes procesadores.

En este nuevo entorno, tal vez se vuelva habitual ver a candidatos y candidatas transformando radicalmente su apariencia física o convertidos en animales épicos gracias a herramientas de inteligencia artificial. Es posible que escuchemos “nuevos” audios o veamos más videos falsos con supuestas declaraciones de campaña diciendo todo tipo de aberraciones. Y, lamentablemente, también podría normalizarse el uso de pruebas generadas con inteligencia artificial para sustentar acusaciones falsas de fraude electoral.

Los algoritmos hoy controlan lo que vemos en línea, y algunos están diseñados para impactar nuestras emociones y generar simpatía, rechazo o incluso rabia hacia determinadas candidaturas o sectores políticos. Los contenidos que circulan van desde insinuaciones sutiles hasta afirmaciones extremas o absurdas, y suelen difundirse mediante redes de bots y sitios web que simulan ser medios de comunicación legítimos, pero que en realidad están alimentados por noticias falsas generadas masivamente con inteligencia artificial.

Los riesgos que plantea la inteligencia artificial para la democracia inciden directamente en la libertad de pensamiento y de decisión individual, así como en la calidad de la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. El uso malicioso de estas tecnologías —mediante ciberataques, desinformación, deepfakes y dinámicas de posverdad— puede comprometer gravemente la integridad de los procesos electorales y erosionar la confianza pública en los órganos electorales.

Debemos proteger nuestra democracia, y eso comienza por asumir responsabilidades tanto individuales como colectivas. Las personas usuarias, tenemos el deber de analizar el contenido que consumimos, cuestionar su veracidad y verificar la fuente. Replicar contenidos a ciegas es contribuir al caos, a la mentira e incluso puede resultar en actos violentos.

Por su parte, las grandes empresas tecnológicas deben elevar sus estándares de transparencia, especialmente en lo relativo a quién financia y difunde anuncios de carácter electoral. También deben comprometerse a eliminar la creación de cuentas anónimas, restringir el uso de bots y enfrentar con mayor determinación la propagación de discursos de odio.

La regulación también es un aspecto clave. Siguiendo el derecho comparado, resulta urgente modernizar nuestra legislación, dotando al Servicio Electoral de Chile (Servel) de las facultades, herramientas y recursos necesarios para enfrentar los desafíos del nuevo entorno digital. Sólo así será posible una fiscalización eficaz de las “campañas electorales sucias” que hoy se despliegan en redes sociales, diseminando la desinformación y prácticas que erosionan la equidad en la contienda electoral.

Finalmente, es fundamental impulsar estrategias de educación cívica innovadoras y adaptadas a los desafíos del presente, con el liderazgo del Servel y la participación de la sociedad civil organizada y del sector privado. Solo a través de una ciudadanía informada será posible compatibilizar la relación entre democracia, procesos electorales y nuevas tecnologías, comprendiendo tanto sus oportunidades como sus riesgos.

Debemos resguardar la integridad de nuestras elecciones y proteger una institucionalidad que, tras cada proceso democrático en los últimos cien años, ha sido motivo de orgullo para chilenas y chilenos. El futuro de nuestra democracia depende, en buena medida, de lo que hagamos hoy frente a las amenazas que plantea el mundo digital.