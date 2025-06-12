Por chats de Hermosilla: Corte suspende por cuatro meses y abre cuaderno de remoción a ministro Ulloa

El Pleno de la Corte de Apelaciones deliberó este jueves durante más de hora y media sobre la situación del ministro Antonio Ulloa, quien enfrenta un proceso disciplinario impulsado por la Corte Suprema. La investigación surge a raíz de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla —actualmente imputado por corrupción—, donde se habrían evidenciado presuntas gestiones del magistrado para facilitar su nombramiento en el tribunal de alzada.

Tras analizar el caso, los 21 ministros del Pleno adoptaron cuatro medidas contra Ulloa. En primer lugar, por mayoría, resolvieron suspenderlo por cuatro meses con reducción del 50% de su sueldo, decisión que, por unanimidad, se decretó de inmediato. Además, acordaron —también por mayoría— enviar los antecedentes a la fiscalía “para los fines que sean pertinentes”. Cabe recordar que el Ministerio Público ya investiga al ministro: el 24 de marzo, la PDI allanó su oficina en el Palacio de Tribunales, incautando un teléfono y un computador portátil.

Como última medida, la Corte decidió abrir un cuaderno de remoción en su contra. Este proceso se inició luego de que, en septiembre de 2024, el mismo tribunal rechazara —por mayoría— abrir un sumario contra Ulloa, al considerar insuficientes las pruebas sobre sus intervenciones en nombramientos judiciales. La revisión actual fue ordenada por la Corte Suprema.

El caso guarda similitudes con el de la ministra Verónica Sabaj, también vinculada a chats con Hermosilla. Sabaj fue suspendida el 26 de mayo por cuatro meses y enfrenta un cuaderno de remoción. Según The Clinic, en los mensajes habría pedido “ayuda” al abogado para ascender en el Poder Judicial.

Ambos magistrados están siendo investigados penalmente por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.