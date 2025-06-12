Por segundo año consecutivo: Radio U. de Chile recibe el premio Radio Fundamental de la Música Chilena por su difusión del talento local

“Hay una definición institucional de nuestra emisora que sitúa a la cultura chilena y su puesta en valor como uno de nuestros objetivos prioritarios. Y dentro de eso, la música chilena tiene un rol central”. Esas son las palabras con las que Patricio López, periodista y director de Radio Universidad de Chile, define parte de las directrices que movilizan el quehacer de dicho medio público.

Una misión que día a día es trabajada por el equipo que da vida al proyecto radial de la casa de estudios, y que este 2025 hizo que fuese destacado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) con el Premio Radio Fundamental de la Música Chilena por segundo año consecutivo. Lo anterior, en una instancia que celebra a las emisoras que tienen un mayor porcentaje de artistas locales en su parrilla programática, y que también valoró la labor de otros espacios como las radios Pukara de Arica, Caramelo de Ovalle, Sabor de San Antonio, Catalina de Ñuble, Génesis de Curacautín, Carnaval de Punta Arenas, ADN y Corazón.

“Si podemos ser más claros, hablaría de ‘las músicas chilenas’, porque pensamos que, de esa manera, reivindicamos nuestras identidades de una forma amable y complementaria con expresiones culturales de otros lados, que a veces están dentro de nuestras propias músicas o que llegan a través de las personas que vienen a vivir acá. Creo que de eso se trata, de reivindicar una identidad que dialogue, que no sea antagónica“, añadió el director.

Además, expresó que “existe un compromiso desde la radio y sus integrantes con la música chilena que es muy sincero, profundo, y que no se hace para ganar un premio. Pero si además obtenemos el reconocimiento de la agrupación que defiende a los creadores e intérpretes musicales del país, eso nos pone muy orgullosos y felices. Entendemos que el sentido último no es que hablemos de los premiados, sino poner en valor la importancia que tiene la difusión de la música chilena. Y en ése, que es el propósito mayor, estamos plenamente comprometidos”.

En esa misma línea, Paula Ruiz, programadora musical de Radio Universidad de Chile, destacó ese esfuerzo conjunto entre diversos actores del medio. “Es un trabajo súper colectivo. Porque no sólo tiene que ver con la continuidad musical que hacemos en la radio, entendiendo que evidentemente y de manera muy consentida buscamos programar y promover más música chilena, sino que también se relaciona con el trabajo de otros colegas que tienen programas en la radio y que se dedican a entregarle espacios a la música emergente chilena. Y a seguir relevando los sonidos que ya son súper consolidados en sus espacios”.

Entre los programas de la Radio que difunden de modo predilecto o exclusivo la música chilena se encuentran Savia y Raíz, Zócalo Nacional, Chile su Tierra y su Gente, Holo Jazz, Voces, Altavoz, Radiópolis, Semáforo, Blues Chileno, Frecuencia CEAC y Contrastes.

Sin embargo, esta dedicación también ha permitido que diversos artistas locales construyan afectos con este proyecto radial. Una de ellas, la cantautora Magdalena Matthey: “Siempre me he sentido muy cercana a la radio. Gracias por el espacio que nos brindan, por difundir nuestra música, por permitirnos presentarnos en vivo con conciertos que se transmiten a través del dial. Gracias por abrirse a la diversidad y por querer y valorar nuestra música“, compartió la artista.

Desde la SCD, la entrega de este premio resuena de manera especial en el caso del 102.5 FM. “Siempre vamos a poner en valor a aquellas radios que más se la juegan por la música chilena. En particular, Radio Universidad de Chile siempre está defendiendo el patrimonio, mostrando mucha música histórica y, al mismo tiempo, los nuevos valores y talentos“, expresó Rodrigo Osorio, presidente reelecto del organismo.

Difusión que, por otro lado, pudo vivir en carne propia desde su trabajo como músico: “Hay muchos artistas que han nacido al alero de Radio Universidad de Chile. En lo personal, uno de los primeros shows en vivo que hizo Sinergia transmitido por el dial fue a través de Radio Universidad de Chile. Lo vivimos nosotros, pero también muchos músicos y músicas de Chile. Radio U. de Chile sin duda es una radio fundamental de la música chilena. Y nosotros orgullosos y felices de reconocerla“.