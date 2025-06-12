¿Punto de no retorno? Matthei y Tohá se enfrentan en debate por avance del crimen organizado

En su segundo cara a cara de esta semana, las candidatas del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, y de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, participaron del “2° Día Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado”, principal encuentro multisectorial sobre seguridad y economía ilícita liderado por la Cámara Nacional de Comercio.

Esto, con el objetivo de debatir propuestas ante el avance de este fenómeno y sus diferentes expresiones como el contrabando, además de discutir sobre el rol del Estado.

La cita inició con una exposición del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para luego dar paso al panel presidencial. Mientras Matthei apeló a su experiencia liderando la comuna de Providencia, enfrentando, en su caso, a las “mafias” de vendedores ambulantes, Tohá hizo gala de su gestión a la cabeza del Ministerio del Interior, donde impulsó la instalación de la política nacional contra el crimen organizado.

La exministra contó así su experiencia arribando a la cartera, admitiendo que en ese momento Chile recién comenzaba a darse cuenta de la magnitud del problema, por lo que no existía preparación. Si bien destacó que durante su período se inyectaron mayores recursos y se aprobaron 13 leyes en la materia, llamó a no caer en la autocomplacencia. “El país necesita niveles de seguridad mucho más altos”, sostuvo.

Bajo dicho escenario, cuestionó la actitud del mundo político. “En materia de seguridad se habla demasiado, se dicen muchas cosas altisonantes y no siempre se actúa con la misma seriedad. No siempre hay la misma sistematicidad, no siempre se buscan soluciones efectivas, muchas veces más bien está la búsqueda de conectar con la rabia”, indicó.

“Cuando las leyes no se aprueban, no es verdad que solamente uno se opone. Es una manera que tiene el sistema político de enfrentar los debates donde prioriza la trinchera, donde prioriza hacerle pagar el costo al otro, donde no escucha, donde se refugia o se escuda en los errores ajenos y no se hace cargo de los propios”, agregó.

En tanto, la candidata de Chile Vamos enrostró que los proyectos aprobados en seguridad fueron gracias al apoyo de la derecha y a pesar de resistencias del FA y el PC. Así, Matthei llamó a tomar los proyectos de forma seria: “Lo que yo quiero señalar es que este es un tema tan sumamente importante para el país que es nuestra obligación tratarlo en forma sensata, en forma seria, independiente de quién la manda, independientemente de quién las elaboró. Porque nosotros tenemos el futuro del país por delante. Nos estamos jugando el futuro del país”.

En esa línea, la presidenciable de derecha afirmó tener la impresión de que “estamos ya bastante cerca del punto de no retorno, de un punto en que como en otros países latinoamericanos, finalmente el crimen organizado logra penetrar incluso las más altas autoridades”.

Como respuesta y consultada al respecto, Tohá rechazó la acusación de Matthei afirmando que “Chile no está en un punto de no retorno. Creo que Chile está teniendo retorno, está teniendo retorno. O sea, no vamos a ayudar a enfrentar esto generando desesperación y pánico”.

“Chile tiene capacidades para enfrentar esto que tenemos al frente. Hay que reforzarla, hay que que entregarles herramientas, hay que seguir avanzando, pero nuestro país puede superar esto si trabaja seriamente y se ha empezado a trabajar seriamente. No es algo que estamos partiendo de cero“, defendió.

Propuestas

En el marco de las posibles soluciones, las presidenciables apuntaron a varios ejes. Carolina Tohá al control de armas y los puertos, mayor dotación policial, recuperar territorios y jóvenes, tener un seguimiento de toda la línea logística del comercio ilegal, además de insistir en la necesidad de levantar el secreto bancario.

“Estamos ante una ola de corrupción que se han dado en todos los gobiernos” y aspectos del Estado, funcionarios públicos, alcaldes, fiscales, dijo. “Sus cuentas deben estar abiertas”, finalizó.

Matthei, por su parte, propuso capacitar mejor a los policías, mucha más tecnología, cámaras, inteligencia financiera, inteligencia de datos y mayor protección a los fiscales y jueces. “No es posible que estén con la cara al descubierto”, enfatizó.