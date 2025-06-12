Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


Renuncia directora de la Conaf en medio de paro indefinido de trabajadores

En su reemplazo, asumirá como director ejecutivo subrogante Rodrigo Illesca Rojas, actual subdirector de la institución. Los funcionarios exigen cambios en la gestión de Conaf y una respuesta a lo que consideran una crisis institucional.

En su reemplazo, asumirá como director ejecutivo subrogante Rodrigo Illesca Rojas, actual subdirector de la institución. Los funcionarios exigen cambios en la gestión de Conaf y una respuesta a lo que consideran una crisis institucional.

Nacional

El Ministerio de Agricultura informó que aceptó la renuncia voluntaria de Aida Baldini al cargo de directora ejecutiva de Conaf, actual Servicio Nacional Forestal (Senafor).

En su reemplazo, asumirá como director ejecutivo subrogante Rodrigo Illesca Rojas, actual subdirector de la institución.

El alejamiento de Baldini se da en medio del paro indefinido de los trabajadores de la Conaf, iniciado el 2 de junio de 2025, en protesta por la demandas de renuncias del personal tras la creación de Servicio Nacional Forestal (Senafor), el nuevo organismo encargado de la gestión forestal en Chile.

Además, los trabajadores manifestaron su preocupación por la contratación de personal sin experiencia en la lucha contra incendios forestales.

Debido al paro, se mantienen cerrados 49 parques nacionales y unidades protegidas en Chile, lo que afecta tanto al sector turístico como a la conservación del medio ambiente.

Los trabajadores, agrupados en la Federación Nacional de Sindicatos (Fenasic), exigen cambios en la gestión de Conaf y una respuesta a lo que consideran una crisis institucional.

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