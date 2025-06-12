Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


Soborno, cohecho y falsificación: los delitos de nueve carabineros dados de baja

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que "la reacción de la institución policial no sólo ha sido la adecuada, es la necesaria e indispensable para seguir abordando con eficacia el combate especialmente contra organizaciones criminales".

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que "la reacción de la institución policial no sólo ha sido la adecuada, es la necesaria e indispensable para seguir abordando con eficacia el combate especialmente contra organizaciones criminales".

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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la investigación que terminó con nueve funcionarios de Carabineros desvinculados y señaló que “este hecho no sólo compromete a funcionarios de Carabineros, sino que también del sistema de justicia”.

Según explicó Cordero, el hecho “da cuenta de una situación extremadamente grave en términos institucionales”. “La reacción de Carabineros no sólo ha sido la adecuada, es la necesaria e indispensable para seguir abordando con eficacia el combate especialmente contra organizaciones criminales”, destacó.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que: “Ayer se finalizó un procedimiento que motivó la detención de nueve carabineros, siete de la Región Metropolitana y dos de regiones, y aparte seis personas que también son civiles y que tienen distintas funciones en otros ámbitos, que da cuenta precisamente de lucrar ilícitamente respecto a las incautaciones de vehículos que tenían resoluciones judiciales de embargo”.

Se investigó, se trató y los antecedentes fueron puestos a disposición de la Justicia. Nosotros no aceptamos la corrupción por ningún motivo y no la vamos a permitir. Entonces, cualquier situación de esta naturaleza se investiga, se establecen los procesos disciplinarios y se ponen a disposición de la Justicia”, añadió.

Por su parte, el fiscal Héctor Barros apuntó que en total son quince las personas que serán formalizadas durante la jornada por los delitos de soborno, cohecho y falsificación de instrumento público.

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