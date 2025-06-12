Tras negra jornada con la Roja, Sierralta cerró traspaso al Auxerre de Francia

Francisco Sierralta tuvo una jornada para el olvido el pasado martes en la derrota de la Selección chilena por 2-0 frente a Bolivia en El Alto, resultado que dejó a la Roja matemáticamente sin chances de poder clasificar al Mundial 2026.

Es que tras ingresar en el entretiempo, el defensa nacional estuvo apenas nueve minutos en cancha tras sufrir una expulsión por un patadón a un rival.

Pero eso no importó para que el zaguero pudiera dar un nuevo salto en el fútbol europeo, porque a dos días de su negra jornada en suelo altiplánico, se confirmó su millonario traspaso al Auxerre de la Ligue 1 de Francia, y en el que alguna vez jugó Pedro Reyes.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, dio a conocer este jueves que el cuadro galo cerró el trato con el Watford de Inglaterra, elenco en el que estuvo por cinco campañas.

Según la información, el acuerdo tiene una cláusula de transferencia de dos millones de euros (2.157 millones de pesos chilenos) y el contrato será por cuatro temporadas, es decir hasta 2029.