Ximena Ossandón (RN) diferencia a Matthei de Kast en seguridad: “Uno son puras palabras y la otra tiene experiencia empírica”

Mientras en la izquierda se centran en las primarias del próximo 29 de junio con el inicio de la franja electoral en televisión, en la derecha la estrategia sin participar de unas primarias se centra en un despliegue en terreno más intenso.

En el caso particular de Evelyn Matthei, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, explicó cómo está enfrentando la coalición de Chile Vamos este período donde el foco está puesto en las primarias oficialistas.

“Lamentablemente, a pesar de que invitamos hasta último minuto al Partido Republicano y al Partido Libertario, no quisieron, cuando no tienes con quién hacer una primaria mejor no hacerla, dedicarte a recorrer las regiones del país, ir con tus propuestas, conociendo a la gente. Tratar de sopesar, a pesar de que no vamos a estar en televisión, pero hoy existen tantas redes y están apareciendo tantos videos que las personas las comparten”, expuso la parlamentaria opositora.

Ossandón, quién se sumó al comando de Matthei, abordó como orientarán los siguientes pasos de la candidata ante un estancamiento en las encuestas. “En el último año y medio ha estado liderando siempre las encuestas. Lo importante es llegar en ese mismo liderazgo hasta el final. Es importante ver cuáles van a ser los resultados de estas primarias, ahí vamos a ver exactamente con quién se compite. Vamos a ver si vamos a estar compitiendo a dos bandas con José Antonio Kast y si Kaiser se baja, de aquí a fin de mes vamos a tener los escenarios claros”, comentó.

“La idea de este comité político es analizar lo que está sucediendo, proponer y hacer el balance crítico de la situación”, dijo sobre los cambios en el comando. “En el caso mío, es una mirada diferente, de la derecha social, de complementar lo que se está viviendo y empezar a abrirnos a otros sectores que son importantes y que siento bastante huérfanos”.

“Vamos a representar ese sentir de esa derecha social que siempre hemos representado, y que a veces podría ser un poco diferente con una derecha más extrema, más económica, al final somos todos parte de la misma derecha”, indicó la diputada.

En específico, frente al ascenso de Kast en los sondeos, Ossandón profundizó sobre cómo abordarán la campaña en materia de seguridad. “Ahí está nuestro gran trabajo, porque efectivamente, las personas asocian la resolución de seguridad a un hombre, más que a una mujer. Hay una cosa cultural, un poco machista, respecto de quién puede resolver el tema de seguridad. Siendo que las mujeres conocemos que cuando tenemos que defender a la familia somos mucho más fieras y las resolvemos”, señaló.

“Tenemos que demostrar lo que Evelyn Matthei ha hecho en materia de seguridad en Providencia. Porque la diferencia entre un candidato y el otro, es que uno son puras palabras, y la otra tiene mucha experiencia empírica que mostrar. Cuando no tienes nada que mostrar porque no has sido alcalde, porque no estás donde las papas queman, es re fácil decir voy a solucionar esto de tal forma”, lanzó Ossandón contra Kast.