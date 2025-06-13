Chile conoció a sus rivales y así quedaron los grupos de la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025

La Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025 definió este jueves los grupos de la competencia que tendrá por primera vez a 24 selecciones. En las instalaciones del Parque Estadio Nacional, Chile Hockey fue anfitrión de una ceremonia que contó con la presencia de seleccionados, dirigentes nacionales e internacionales y autoridades.

Las Diablas Junior, selección chilena Sub 21 dirigida por Alejandro Gómez, quedó emparejada en el Grupo A frente al último campeón y número 1 del ranking Países Bajos, Japón y Malasia, en una de las zonas más atractivas del certamen que está programado entre el 1 y el 13 de diciembre en el Centro de Entrenamientos Claudia Schüler.

“Jugar de local vale muchísimo, porque tenemos el apoyo de nuestros cercanos y porque podemos jugar amistosos a medida que van llegando las otras selecciones. Además conocemos estas instalaciones de altísimo nivel que nos han permitido traer estos torneos. Es impresionante cómo ha crecido el hockey en Chile”, analizó Montserrat Araya, arquera y capitana de las Diablas Junior.

“Es lindo jugar contra Países Bajos y creo que los otros dos equipos son parejos. El sorteo fue duro al inicio, pero luego nos fuimos acomodando. La categoría Sub 21 es muy pareja, por lo será un lindo espectáculo para que pueda ir mucha gente a vernos”, comentó el entrenador Gómez tras conocer los cruces para la etapa inicial.

Grupos de la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025

La ceremonia del sorteo de la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025 contó con las mejores 24 selecciones del planeta en seis grupos de cuatro integrantes. En la carrera por el título, accederán a cuartos de final los seis primeros de cada zona y los dos mejores segundos.

El resto de las selecciones seguirá en competencia buscando las posiciones secundarias.

Grupo A: Países Bajos, Japón, Chile y Malasia

Grupo B: Argentina, Bélgica, Zimbabue y Gales

Grupo C: Alemania, India, Irlanda y Namibia

Grupo D: Inglaterra, Sudáfrica, China y Austria

Grupo E: Australia, España, Canadá y Escocia.

Grupo F: Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Uruguay.

“Este sorteo, el evento, fue magnífico de buen nivel. Hacerlo acá en casa por primera vez habla de la confianza que tiene en nosotros las Federación Internacional (FIH). En lo deportivo, es un grupo duro, pero los equipos asiáticos aparecen como más abordables en esta categoría”, expresó el presidente de Chile Hockey, Andrés de Witt.