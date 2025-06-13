Consejeros UDI acudirán al Tricel por eventual “mal uso de recursos” del gobernador Orrego

Un escenario complejo es el que afrontará el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Tras el informe de Contraloría que detectó un presunto uso de recursos públicos en su campaña de reelección, razón por la que es investigado y deberá declarar ante Fiscalía el próximo 19 de junio, la UDI anunció que se sumará al Partido Republicano para impulsar su destitución del cargo por falta a la probidad.

Aunque habían dudas en la UDI, derivadas de los recientes fracasos en acusaciones constitucionales, finalmente los consejeros regionales de la colectividad decidieron respaldar las firmas republicanas y así lograr el mínimo suficiente para dar marcha al proceso en el Tricel.

El consejero regional y jefe de bancada de la UDI, Álvaro Bellolio, en compañía de Nicole Aguilera, Javier Ramírez y Pedro Herreros, anunció este viernes la postura del partido en las irregularidades que envuelven al gobernador regional. “Hemos estado trabajando con abogados del partido, revisando antecedentes, no sólo del fallo de Contraloría y que envió antecedentes a Fiscalía, no solo el caso ProCultura, donde hay dudas de fiscalización, sino que adicionalmente nos entregaron más material que hacen que la decisión de acudir al Tricel sea inminente”, declaró.

En esa línea, Bellolio profundizó respecto de los antecedentes de otras irregularidades que tienen a disposición para llevar a cabo la acusación contra Claudio Orrego: “En el caso concreto, muchos recuerdan esa página web, no muy bien diseñada, donde recibieron dos tratos directos por 110 millones de pesos, nos hemos enterado que un alto directivo del gobierno regional es socio del dueño de esa empresa, donde evidentemente el conflicto de interés y la negociación incompatible hacen otra falta a la probidad”.

“Vemos cómo sistemáticamente se ha ocupado el trato directo para financiar a instituciones donde existe conflicto de interés”, insistió el consejero regional, apuntando a la manera en que esto derivó en la implicación de Orrego en el caso ProCultura. “Más que ver la voluntad democrática, es si debe haber sanciones por el mal uso de recursos”, insistió.

En específico de este caso, Bellolio recalcó que: “Alberto Larraín asume como director de la corporación, 20 días después se le aprobó un proyecto por 1.600 millones, dos meses después se le transfiere en una sola cuota la cuál ingresa en un fondo mutuo, o sea, especulando con fondos públicos. Después sabemos que lo invierte en la campaña de su pareja en Limache, y desaparecen 1.000 millones. Y nos están diciendo que, porque alguien obtuvo una votación, ¿no podemos fiscalizar? ¿O no podemos pedir una instancia que evalúe estas condiciones?”.

Mientras el borrador del texto está en proceso de elaboración, la confianza en lograr el cometido por parte de las fuerzas de derecha es alta, pues cuentan con mayoría en el Consejo Regional: de los 34 miembros, 11 son del Partido Republicano y 4 de la UDI, a los que se podrían sumar los 6 de Renovación Nacional.

Es justamente la intención de parte de los acusadores, pero tampoco descartan que se sumen nombres desde la izquierda. “Esperamos no solo que se sume Renovación Nacional, creemos que también desde el oficialismo hay varios consejeros y consejeras que van a estar disponibles, porque finalmente la plata es para todos los vecinos de la Región Metropolitana, independiente del color político”, mencionó.

Bellolio también descartó un eventual interés político para asumir el cargo, ya que en caso de ser sustituido Claudio Orrego, sería él como primera mayoría en las elecciones de consejeros en la Región Metropolitana quién tomaría su lugar. “No hay una intencionalidad política, personalmente no estoy persiguiendo un puesto electo democráticamente”, sentenció.