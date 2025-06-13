"Es un sueño de más de 84 años": Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se prepara para la gran inauguración de VM20

Este viernes 13 de junio, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se preparaba para arrancar con el segundo proceso de afinación de la nueva sala ubicada en Vicuña Mackenna 20. Lugar bautizado como Complejo Universitario VM20, que muy pronto acogerá a las agrupaciones artísticas de la Universidad de Chile y que hoy dio sus primeros pasos en compañía de un público que repletó sus mil 76 butacas.

“Obertura Festiva“, de Juan Orrego Salas, fue la partitura que dio el arranque de este proceso, vital para la acomodación del elenco que ya se está apropiando de este espacio, uno de los más modernos de Sudamérica. Logro histórico para nuestra casa de estudios y que para la Rectora Rosa Devés se condice completamente con el rol público de la U. de Chile.

“Desde el detalle de a quien uno convoca y convida está pensando en ser coherente con nuestra misión. En ese sentido, el ubicarse en este lugar, VM20, pero donde además hubo una facultad, la mía. Yo estudié aquí, en este lugar, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas“, recordó la autoridad.

“Es ponerse en la historia de Chile y donde debemos estar. Es muy simbólico, muy consecuente. Y por eso es un día feliz. Les digo que desde que accedí a ir como Rectora este era un sueño. Sabía que iba a tener el privilegio de inaugurar esta obra a la que han contribuido enormemente los rectores anteriores”, confesó Devés, quien igualmente valoró el rol del fallecido maestro Rodolfo Saglimbeni en este camino.

Estudiantes, profesores, trabajadores que la construyeron, críticos y otros agentes ciudadanos fueron parte del público que presenció esta gala, y que representa un paso más hacia la gran apertura agendada para el 10 de julio.

Para la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la universidad, Dominique Thomann, esto también se trata de una conquista que dignificará el trabajo de las y los artistas. “Es un sueño de más de 84 años. La orquesta desde sus inicios que está en la búsqueda de un hogar. Uno que viene acompañado de varios espacios donde también vamos a compartir con otros elencos, como el Ballet Nacional y el Coro Sinfónico. Es un edificio de trece pisos que arriba tiene más de dos salas de ensayo de doble altura para el ballet, salas parciales para la orquesta y el coro”, explicó.

Lo anterior, adelantando que “este gran salón es un preámbulo de algo igualmente grande, magnífico. Y para nosotros es un privilegio porque entendemos que esto marca un antes y un después en el hacer arte, y también dignifica mucho el trabajo de los artistas“.

Por su parte, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, Alberto Dourthé, explicó parte de lo que implica un proceso de afinación y su importancia para la correcta instalación del grupo: “Pensando en que es un instrumento, específicamente es saber cuánto debo dar desde el punto de vista físico, por ejemplo; como cuánto debo restarme desde el control. Esto, en el caso de nosotros como instrumentistas, tanto vientos como cuerdas o percusión, depende de la energía que uno le entrega al lugar donde se debe hacer el sonido”.

“Con la sala pasa lo mismo. Cuando hay agudos que están muy apretados, porque estamos haciendo un estrés sobres las cuerdas, obviamente que se aprieta el sonido. Por eso estamos haciendo este proceso de afinación, que lo llamaría de acomodación“, clarificó el violinista.

Con una estructura levantada en gran parte por madera, la arquitectura del salón permite una proyección muy precisa de todos los sonidos que envuelven a la orquesta. Eso fue lo que explicó Gustavo Basso, uno de los arquitectos del proyecto, quien apuntó además a cómo este espacio apunta a convocar a la juventud.

“Lo que buscamos en este diseño es algo que buscamos hace mucho tiempo y en otras salas: que el sonido sea muy presente, casi corpóreo. Que esté rodeado y que los sonidos pianísimos, los más débiles, tengan mucha presencia. ¿Por qué? Porque hay que atraer a las nuevas generaciones“, expresó el experto en acústica.

“Los adolescentes y los niños están acostumbrados a usar con auriculares el teléfono y la computadora. Y si vienen a una sala donde tienen que hacer mucho silencio para oir algo que casi no oyen, se ponen a conversar y la segunda vez no vienen. Dicen ‘me tengo que bañar, tomar un colectivo… Para qué voy a ir si en mi casa lo escucho igual’. La idea es que vengan acá y digan ‘guau, esta es otra cosa‘”, concluyó.

Una verdadera hazaña para el circuito cultural del país, y cuya cartelera ya está disponible a través del sitio web www.ceacuchile.cl.