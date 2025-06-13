Irán bombardea Israel con "cientos de misiles" en represalia

Las Fuerzas Armadas israelíes declararon que “todo Israel está bajo fuego” este viernes, luego de que Irán iniciara ataques de represalia con el lanzamiento de “cientos de diversos misiles balísticos” hacia territorio israelí.

La agencia oficial IRNA confirmó la operación, calificándola como el “comienzo” de su “respuesta aplastante” al reciente ataque israelí contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Testigos de CNN en Tel Aviv y Jerusalén reportaron fuertes explosiones, mientras imágenes mostraban cohetes interceptados y columnas de humo entre los edificios de Tel Aviv. Autoridades israelíes confirmaron impactos en al menos una comunidad del Distrito de Tel Aviv, aunque sin víctimas humanas.

“Agentes de policía y expertos en desactivación de explosivos están trabajando actualmente para aislar las zonas de impacto”, detalló un portavoz policial.

Este ataque iraní responde a la ofensiva israelí de la madrugada del viernes, dirigida contra blancos nucleares y de liderazgo militar en Irán. Cabe destacar que Estados Unidos aclaró que “no estuvo involucrado” en la operación, subrayando que Israel actuó de manera unilateral.

El momento del contraataque iraní coincidió con una rueda de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), interrumpida abruptamente por alertas. Las FDI activaron sus sistemas de defensa antimisiles y ordenaron a la población buscar refugio inmediato.