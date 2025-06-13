Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 31 de marzo de 2026


Investigación por fraude al fisco: Claudio Orrego tiene fecha para declarar ante Fiscalía

La investigación por eventual uso de recursos públicos para la campaña del gobernador metropolitano será liderada por la fiscal Constanza Encina. La defensa de la autoridad pidió colaborar con el proceso, razón que agilizó su declaración.

La investigación por eventual uso de recursos públicos para la campaña del gobernador metropolitano será liderada por la fiscal Constanza Encina. La defensa de la autoridad pidió colaborar con el proceso, razón que agilizó su declaración.

Nacional

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, deberá declarar el próximo 19 de junio ante la Fiscalía en el marco de la investigación por fraude al fisco.

Según consignó Emol, la causa contra Orrego, que comenzó tras un informe de la Contraloría que detectó el eventual uso de fondos públicos para su campaña en 2024, ya fue caratulada por posible fraude al fisco.

La indagatoria quedó a cargo de la fiscal Constanza Encina, quien además encabeza la investigación por eventuales delitos de corrupción en la Municipalidad de Maipú.

La persecutora ya habría ordenado los primeros pasos en la causa contra la autoridad metropolitana. La persecutora estará trabajando con el OS7 de Carabineros, que estará a cargo de las diligencias investigativas del caso.

Además, para el próximo 19 de junio se encuentra agendada la declaración del gobernador de Santiago ante Fiscalía, luego que su defensa pidiera colaborar en la investigación con el fin que se llegue al fondo de los hechos.

La representación de Orrego fue asumida por el estudio de abogados conocido como BACS: integrado por José Pedro Silva, Miguel Schürmann, Alejandro Awad y Marcos Contreras.

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