Israel confirma ataque a instalación nuclear iraní: "No teníamos otra opción"

El Gobierno de Israel emprendió en las últimas horas “un maratón de llamadas” con autoridades de todo el mundo en el que básicamente esgrimió que “no tenía otra opción” que lanzar una nueva cadena de ataques sobre Irán, pese a que desde la comunidad internacional el llamado generalizado es a la contención para evitar una nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ordenó a todas las embajadas en el extranjero que se movilicen para defender “la legitimidad diplomática” de la última “operación militar“, al tiempo que él mismo habló con varios de sus homólogos para explicar que su Gobierno busca en última instancia “eliminar la amenaza de aniquilación” iraní, informa su oficina.

En su ronda inicial de contactos incluyó a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ante quien enfatizó que Irán representa una amenaza no sólo para Israel sino también para Europa, ya que cuenta con un programa de misiles de largo alcance con un nivel de producción “inimaginable“.

También habló con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, representante de uno de los principales aliados israelíes dentro de la Unión Europea, para defender que Israel aguantó “hasta el último minuto posible” antes de lanzar los ataques, “después de agotar todas las vías posibles” para descartar potenciales amenazas.

“El mundo entero ha visto y entendido que los iraníes no estaban dispuestos a parar y que teníamos que pararles nosotros“, ha dicho, en alusión al último informe sobre actividades nucleares publicado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre las actividades de enriquecimiento de uranio.

Por otro lado, Saar trasladó a su homólogo italiano, Antonio Tajani, que Israel sigue interesado en llegar a un acuerdo con Hamás para liberar a todos los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza y que es este grupo palestino el que ha “rechazado” el diálogo.