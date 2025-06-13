Luis Cordero por "Ley Mordaza 2.0": "Las normas vigentes son suficientes"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al proyecto de ley presentado por un grupo de senadores y que busca castigar con cárcel la filtración de información de causas judiciales reservadas, el cual ha sido denominado como “Ley Mordaza 2.0“.

“Las filtraciones no tienen ninguna justificación legal y, por el contrario, lo que merecen es la investigación en los casos que ocurren”, indicó Cordero, añadiendo que el Gobierno “también ha sido claro en que en una sociedad democrática la libertad de prensa es clave“.

En ese sentido, afirmó que “las filtraciones son ilegales” y que “existe prohibición expresa en algunos casos, donde existe secreto de la investigación reforzada”.

Además, dijo que no se debe “confundir la libertad de prensa con las obligaciones que están asociadas a los deberes de secreto y reserva que están asociadas a las investigaciones penales”.

Finalmente, Cordero recalcó que “las normas vigentes hoy son suficientes para sancionar. Creo que hay que evitar referencias o indicaciones”.

La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, y busca imponer penas de cárcel a quienes difundan información sobre las causas penales en reserva.