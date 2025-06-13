Subsecretaria Cardoch por Ley Mordaza 2.0: "Debe analizarse a la luz de la libertad de prensa y de información” 

Senadores y senadoras de la Comisión de Constitución presentaron una moción parlamentaria “de protección de antecedentes en proceso penal”, que busca modificar marcos legales con el propósito de tipificar y sancionar, incluso con penas de cárcel, la divulgación de antecedentes que surgen en una investigación penal reservada.

Sobre la propuesta, la subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, apuntó en primera instancia a que “el proyecto tiene que ser analizado a la luz de derechos tan fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de información”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad explicó que actualmente en “nuestro ordenamiento jurídico existen normas explícitas donde la difusión es sancionada y desde el Gobierno creemos que es importante que esas normas se cumplan a cabalidad, sobre todo en investigaciones que toman este cariz de reservadas, sobre todo para proteger el desarrollo de la investigación”.

En línea con lo anterior, agregó: “Creemos que es en extremo importante ser cuidadosos cuando se trata del rol de la prensa. El Gobierno y el presidente lo ha dicho en innumerables ocasiones, el rol que cumple la prensa en nuestro país es fundamental, si no tenemos a medios que nos pongan en el escrutinio público a las autoridades que tomamos decisiones, no podríamos hablar de una democracia plena o saludable y esos son los principios por los que vamos a seguir trabajando como gobierno”.

Crisis de TVN

Respecto a la crisis financiera que atraviesa TVN, la subsecretaria aseguró que al ser medio público que no recibe financiamiento público “es una estructura que ya se agotó”, un diagnóstico que además comparte el gobierno anterior, según indicó.

“El gobierno anterior ingresó un proyecto de modernización de TVN que nosotros tomamos, indicamos y mejoramos en la estructura de los objetivos que tienen. Ya se despachó en abril pasado de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y que vamos a ingresar ahora a la Comisión de Hacienda”, explicó la autoridad.

De acuerdo a la subsecretaria se trata de una respuesta integral. “No es algo que maquilla la situación, sino un proyecto que le da la posibilidad al canal público de cumplir con sus obligaciones de misión pública que tiene establecidas por ley pero con un financiamiento que sea sostenible, que sea independiente de la contingencia política de cada año”.

“Creemos que es más importante que nunca avanzar con este proyecto y desde el Gobierno estamos absolutamente comprometidos con que el proyecto de ley avance y vea la luz lo antes posible”, agregó.

En cuanto a la venta de terrenos de parte de TVN, información que se ha dado a conocer en los últimos días para paliar la falta de recursos, entre otras razones, la autoridad aseguró que responde a una decisión de la plana ejecutiva del canal y que el Gobierno no tiene injerencia.

Sin embargo, sostuvo que: “Tiene que ver con generar mejores condiciones y así lo han establecido ellos públicamente, para los mismos centros regionales, contar con oficinas más modernas donde los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus funciones de mejor forma (…) yo diría que en eso, no sé si la palabra sería desdramatizar, pero sí entender que, por ejemplo, ya esto se había utilizado en otras ocasiones, lo que pasa en la región de O’higgins es uno que está a la venta hace varios años. Entonces, son definiciones que tratan de ajustar el momento desafiante que tiene TVN con respecto a su financiamiento, mientras el Gobierno toma cartas en el asunto y hace avanzar este proyecto de Ley y sus indicaciones”.