Viajes al extranjero durante la semana distrital: el área gris del reglamento de la Cámara Baja

El descubrimiento del mal uso de las licencias médicas por parte de funcionarios público provocó la fiscalización y revisión interna de distintos servicios del Estado, incluido el Congreso Nacional. Es así como esta investigación, en particular en la Cámara de Diputas y Diputados, abarcó todos los viajes de los parlamentarios en el marco de los distintos permisos y facultades que les entrega el reglamento de la Corporación, lo que terminó salpicando al actual presidente de la mesa directiva, José Miguel Castro (RN).

El diputado Castro utilizó la semana distrital para viajar a Estados Unidos por un período prolongado a fines de 2022. Un reportaje de Mega dio a conocer que un viaje se extendió desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 7 de enero de 2024, sumando un total de 24 días fuera del territorio nacional. Durante ese período, el parlamentario faltó a siete sesiones y tampoco estuvo presente en su distrito en la semana correspondiente. Pese a ello, el reglamento solo habría autorizado un descuento de $525.000 en su dieta parlamentaria, que supera los $7 millones.

La investigación también reveló que no se trataría de un hecho aislado: en los últimos tres años, el legislador ha repetido un patrón de viajes al exterior durante el período de sesiones, especialmente en Fiestas Patrias, ocasiones en las que o bien sale del país o solicita permisos sin derecho a remuneración.

Ante lo expuesto por el medio de comunicación, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), calificó como “complejo” el escenario y deslizó la posibilidad de una moción de censura a la mesa.

De esa manera, este viernes el presidente de la mesa afirmó: “Siempre he actuado con total transparencia y conforme a la normativa vigente”. Además, aseguró que informó oportunamente de sus salidas del país, periodo en el que no gozó de su dieta parlamentario y en el que, según Castro, “no se utilizaron recursos públicos para dicho viaje”.

“No existe impedimento legal ni reglamentario para este tipo de situaciones durante semanas distritales, y todos los antecedentes están a disposición pública (…). Rechazo categóricamente cualquier insinuación de irregularidad, porque no ha existido ninguna falta legal ni reglamentaria. Además, como señal de mi compromiso con la transparencia, hemos retomado el trabajo de la Subcomisión de Reglamento justamente para actualizar y fortalecer este tipo de disposiciones”, subrayó.

Cabe mencionar que Mega no solo detectó las salidas al extranjero de Castro, sino que también los de las diputadas Carmen Hertz (PC) y Ximena Ossandón (RN), quienes registran una importante cantidad de viajes personales con justificativos de inasistencia que presentan notables coincidencias.

“Tenemos que mejorar el reglamento de la Cámara” y sus “áreas grises”

Sumado a sus declaraciones previas, el diputado Eric Aedo hizo hincapié en que no existirán “defensas corporativas y se va a investigar todo” respecto al uso indebido de las licencias médicas, así como también la utilización de otro tipo de permisos.

“Hemos dicho también, y así lo suscribimos el día miércoles (…), que al menos el nombre de los parlamentarios que estén en esta situación, que hayan salido del país estando con licencia, eso lo vamos a dar a conocer y en eso no ha habido variaciones”, dijo.

En específico, en cuanto a los viajes del presidente de la mesa directiva, indicó que si bien la situación será conversada en la reunión de comité enfatizó que “hay una diferencia fundamental entre presentar licencias falsas y obviamente salir con un permiso”.

“Obviamente que tenemos que mejorar el reglamento de la cámara. Yo lo he planteado no solo el día de hoy, también en los días anteriores, porque la probidad es hoy guía un artículo que está consagrado en nuestra Constitución y eso irradia a todo el aparataje público. Y obviamente que los estándares de probidad han ido subiendo con el tiempo y eso me parece absolutamente acertado”, argumentó.

Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries expuso la total disposición de las distintas bancadas parlamentarias para abordar el mal uso de las licencias médicas así como de otras prácticas asociadas a la materia.

“Todos estamos abiertos a que las situaciones se tengan que transparentar, que se tomen las medidas que haya que tomar, tanto con los parlamentarios como con los funcionarios y los asesores. Por lo tanto, estamos todos por contribuir a que esta cultura que tiene sus áreas grises efectivamente reciba sanción”, manifestó. En cuanto al caso del jefe de la Corporación, dijo que se “necesita un poco más de información pero siempre está abierta la puerta a la censura“.

Por su lado, la diputada Acción Humanista, Ana María Gazmuri, compartió una postura similar a la del vicepresidente de la Cámara Baja. “Es importante diferenciar lo que son licencias médicas apropiadas que corresponden y que jamás deberían permitir un viaje fuera del país, con lo que son hoy día otras modalidades que existen en la Cámara y que hoy día yo creo que hay que reformar”, declaró.

La parlamentaria relevó la importancia de “reformar ese reglamento para que haya mayor transparencia y mayor trazabilidad de las actividad de los diputados”, porque no puede “quedar todo esto en una zona gris” y que ” paguen justos por pecadores”. Asimismo, destacó que “las licencias médicas no pueden utilizarse para viajar al extranjero y los otros mecanismos que han usado los diputados tendrán que revisarse y transparentarse”.