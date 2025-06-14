Bárbara Figueroa: “Jeannette Jara es una candidata que, sin ambigüedades, siente la necesidad de seguir profundizando transformaciones”

Para la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, el alza en las encuestas de la candidatura presidencial de la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, es fruto del trabajo y despliegue de todas las fuerzas que actualmente respaldan a la exdirigente sindical como el propio PC, la Izquierda Cristiana, Acción Humanista, además de comandos independientes, que ha generado un mayor conocimiento de la población respecto a su figura.

Contrario a lo que había sido la tendencia de las últimas semanas, los sondeos previos a la “veda”, que inicia este sábado 14 de junio, mostraron a Jara tomando el liderazgo entre las propuestas presidenciales del oficialismo. En intención de voto espontáneo, según Cadem, la militante comunista obtuvo un 8% de las preferencias versus un 7% que logró la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

En tanto, este viernes Panel Ciudadano-UDD reveló que un 40% de quienes se muestran interesados en votar en las primarias oficialistas del 29 de junio optaría por Jara, en desmedro de Tohá que obtiene un 34%.

“Nosotros si bien estas encuestas las valoramos y las reconocemos, somos extremadamente prudentes sobre hacer grandes definiciones o tomar como el reflejo de todo un proceso esta foto del minuto. Por lo tanto, nosotros más bien estamos enfocados y nuestra apuesta sigue siendo el despliegue, el conocimiento de nuestra candidatura y sobre todo de la información a la población”, enfatizó Figueroa.

– En estas próximas dos semanas, ¿dónde estará el foco en el relato que entregarán a la ciudadanía?

Nosotros hemos hecho un despliegue de campaña poniendo mucho énfasis en las características de nuestra candidata que bien refleja y bien representa lo que significa el esfuerzo de muchos chilenos y chilenas, lo que se refleja también en la historia de nuestra candidata Jeannette Jara, pero ciertamente que también en las propuestas.

A partir de esta historia y de esta biografía y de esta experiencia acumulada como ministra de Estado, y una ministra que cumplió con la ciudadanía y con los compromisos que hicimos, dar cuenta también aparte de eso los desafíos, los temas que nos parece que son centrales, las propuestas que tienen que estar sobre la mesa en torno a los requerimientos de la población.

Lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y el salario vital, el debate sobre el transporte, vivienda, es decir, vamos a ir marcando también lo que significa nuestra puesta programática como un elemento esencial y, por cierto, que en ello el foco puesto en las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestro país, de las familias trabajadoras que son el sostén del desarrollo de Chile.

– ¿Diría que esos elementos son también las diferencias con las otras candidaturas?

Yo diría que nosotros tenemos un sello. Nuestro sello, primero, es que somos una candidatura de izquierda. Somos una candidatura que ha apostado por la mayor anchura, es decir, una candidatura que represente no solo los postulados de los partidos de izquierda del más amplio espectro, tanto quienes estamos hoy en el oficialismo como también fuerzas políticas que no son parte del bloque de gobierno, pero con quienes compartimos principios, pero, además, con el mundo social.

Creo que ahí hay un sello muy distintivo de nuestra candidatura donde hemos hablado de la unidad más amplia, social y política para seguir generando cambios y transformaciones en Chile. En ese marco hemos dicho que acá no podemos circunscribir esa unidad única y exclusivamente a los marcos institucionales.

Necesitamos también el diálogo con los actores sociales organizados, con el mundo sindical y yo diría que ahí radica una particularidad, un sello de nuestra candidatura, porque si bien en términos programáticos, es probable que nos encontremos con un abánico muy común de temáticas, ¿no? Porque estamos todos escuchando a la ciudadanía y sus demandas, probablemente uno de los sellos distintivos es la celeridad con la que nosotros proponemos estos cambios, que se desarrollen, la audacia para insistir en la necesidad de que aquí se enfrente la desigualdad y eso implica, por ejemplo, seguir insistiendo en temas como el impuesto a los patrimonios para poder hacernos cargo de una reforma de salud y, por otro lado, la legitimidad de las políticas públicas que construyamos, que tienen que ser en diálogo con todos los actores, incluido el movimiento social y, por cierto, que también el movimiento sindical.

– ¿Va a ser un sello impulsar las pendientes del gobierno, por ejemplo, en materia de educación?

Va a haber un reconocimiento de todo lo que son demandas y temáticas que aquejan al mundo de los trabajadores y a las familias trabajadoras que tienen que ver con lo propio del mundo del trabajo, pero también con todo aquello que implica poder vivir y vivir bien que es hacerse cargo de los desafíos.

Lo ha planteado nuestra candidata con mucho énfasis, en materia de educación ha sido muy claro el planteamiento que hemos hecho respecto de aumentar la gratuidad al 70% y seguir profundizándola, sobre todo si es que contamos y gozamos de las mayorías parlamentarias para aquello.

En materia de vivienda, ya también hemos hablado de la construcción de más de 360 mil viviendas y subsidios para familias jóvenes que también tienen una mirada prioritaria desde nuestra candidatura. Entonces, creo que es una propuesta que en ese sentido no es solo temática, sino que es integral.

– Hay dirigentes del Socialismo Democrático que si bien valoran los atributos de Jeannette no le depositan mucha fe, dicen que no es capaz de ganarle a la derecha y que Carolina Tohá es la única que puede pelear. ¿Qué le parece?

Nosotros estamos hoy día en campaña, nosotros estamos trabajando en un despliegue territorial donde la convicción que estamos transmitiéndole a la ciudadanía es que hoy la mejor candidata, la única candidata, que efectivamente puede garantizar que sigamos en una senda de progreso y de avance en derechos. Además, puede hacer un muro de contención a las políticas regresivas de la derecha en todos sus formatos, porque aquí no hay derechas más democráticas o menos, hoy día tenemos una derecha en bloque que tiene propuestas regresivas, es la candidatura de Jeannette Jara.

Por lo tanto, en estas convicciones que estamos trabajando, hay una candidata no solo que tiene experiencia, que ha demostrado alto nivel de eficiencia y de capacidad, sino que además es una candidata que, sin ambigüedades, siente la necesidad de seguir profundizando transformaciones en nuestro país para superar la desigualdad.



En ese sentido, nos parece que con la experiencia probada, habiendo sacado adelante proyectos tan emblemáticos como a las 40 horas, aumentar el salario mínimo por sobre 500 mil pesos y haber sacado adelante la histórica reforma de pensiones, nosotros decimos aquí hay sello de garantía de que tenemos una candidata que tiene la posibilidad, las garantías, las credenciales, de ser esa apuesta que efectivamente nos permita derrotar a la derecha en las elecciones presidenciales y también de construir de manera amplia una coalición que permita tener también mayorías parlamentarias, porque aquí no basta con señalar atributos de quienes pudieran ser eventuales mejores candidatos o candidatas para una elección presidencial. Se trata de quienes pueden y permiten construir las mayorías sociales y políticas para impedir que la derecha avance en su agenda regresiva.

– En ese marco, ¿es importante mantener el fair play entre candidaturas?

Nosotros no vamos a darle lecciones al resto de lo que tiene que hacer. Nosotros respondemos por nosotros y nosotros lo que estamos haciendo es llevarle a la ciudadanía nuestro compromiso, nuestra convicción, señalarle que no vamos a hacer falsas promesas. Creo que eso la ciudadanía lo agradece y, sin duda, que hace mucho más atractiva una primaria cuando la ciudadanía siente que estamos (más) conectados con sus necesidades que viéndonos en una disputa más pequeña que poco tiene que ver con las demandas y necesidades que tienen.