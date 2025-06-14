"Conducta impropia e inaceptable": Contraloría formula siete cargos contra Manuel Monsalve por faltas graves

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enfrenta siete cargos administrativos por parte de la Contraloría Regional Metropolitana, que lo acusa de haber incurrido en graves infracciones a sus deberes como autoridad pública.

La investigación fue instruida tras la denuncia por violación que presentó una subalterna en su contra en octubre de 2024, y cuya arista penal lo mantiene bajo arresto domiciliario, informó La Tercera.

La notificación con los cargos fue enviada el lunes 9 de junio al domicilio de Monsalve en Viña del Mar, donde reside desde que la Corte Suprema revocó su prisión preventiva el 19 de mayo.

El sumario fue solicitado por la entonces ministra del Interior Carolina Tohá, quien pidió al ente contralor asumir el proceso para garantizar imparcialidad.

Entre los hechos calificados como graves por Contraloría figura la cita del 1 de septiembre entre Monsalve y la denunciante, la cual terminó con un beso. Aunque ambos reconocen el acercamiento íntimo, difieren sobre si fue consentido.

La Contraloría determinó que esa conducta fue impropia e inaceptable para una autoridad frente a una funcionaria bajo su dependencia jerárquica.

También se le imputa una “conducta atentatoria en contra de la dignidad de una subalterna”, por la salida al restaurante Ají Seco Místico y los hechos que derivaron en la denuncia. Según las versiones, ambos habrían ingerido alcohol y luego no recordaban con claridad lo sucedido en el hotel donde se alojaba Monsalve.

El sumario además cuestiona que el exsubsecretario no informara oportunamente a sus superiores —la ministra Tohá y el Presidente Gabriel Boric— sobre la situación. A ello se suma otro cargo por no hacer uso de su escolta el 22 de septiembre, día en que liberó a los policías que lo acompañaban.

Uno de los puntos más delicados del sumario es el uso indebido de la Ley de Inteligencia: Monsalve ordenó revisar las cámaras de seguridad de esa jornada, acudiendo a la jefa de Inteligencia de la PDI, argumentando que podría haber sido drogado. Según Contraloría, este uso fue irregular.

Finalmente, los cargos 6 y 7 apuntan al presunto hostigamiento contra la funcionaria denunciante, incluyendo insistentes llamados telefónicos y el envío de funcionarios de inteligencia simulando un delivery, mientras ella se encontraba con licencia médica.

Actualmente, Monsalve también enfrenta una investigación penal por violación y abuso sexual, donde arriesga hasta 15 años de prisión. Será reformalizado el próximo 18 de julio.