Irán: Seguir conversaciones nucleares con Estados Unidos ya “no tiene sentido"

El Gobierno iraní considera que ahora mismo ya no hay motivos que inciten a proseguir mañana las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la república islámica.

Las declaraciones de Irán ocurren tras el ataque que desencadenó Israel este pasado viernes y del cual el presidente norteamericano, Donald Trump, tenía pleno conocimiento, pero todavía dejan la puerta abierta a su asistencia.

«La otra parte ha hecho algo que ha convertido el diálogo en algo que no tiene sentido», denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en referencia a Estados Unidos.

«No pueden decir que están negociando mientras al mismo tiempo se reparten responsabilidades y permite a un régimen genocida que ataque la integridad territorial de Irán», añadió en declaraciones recogidas por el ‘Tehran Times’.

Para Baqaei, resulta «inconcebible» que Israel «haya podido cometer semejante crimen sin la aprobación de Estados Unidos»; un «acto criminal», insistió, «que sobrepasa todos los límites».

Sin embargo, el portavoz añadió que «aún no está claro qué decisión tomaremos al respecto el domingo», a sabiendas de que Teherán entiende que Israel quería, en parte, emplear estos ataques para saboter las conversaciones.

«Básicamente, el deseo constante del régimen sionista era arrastrar a los países occidentales al conflicto y a la intromisión en la región. Parece que también lo ha conseguido esta vez y, de alguna manera, ha influido en el proceso diplomático con esta aventura. Esto demuestra que los responsables políticos estadounidenses siguen estando muy influidos por este régimen«, explicó.

El pasado jueves el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, se congratuló en anunciar la quinta ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que tendrían su sede en la capital de su país, Mascate. Al Busaidi no ha mencionado nada sobre esta cuestión desde el ataque de Israel, que ha condenado firmemente.

«El ataque unilateral de Israel contra Irán es ilegal, injustificable y una grave amenaza para la estabilidad regional. Lo condeno e insto a la comunidad internacional a unirse para rechazar la agresión israelí y apoyar la distensión y la diplomacia con una sola voz», denunció Al Busaidi en su cuenta de X.