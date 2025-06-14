Ley Mordaza 2.0: Colegio de Periodistas advierte sobre riesgos a la libertad de prensa

A través de una declaración pública el Colegio de Periodistas de Chile alertó que el proyecto de ley que busca sancionar con cárcel la divulgación de causas judiciales reservadas amenaza la libertad de información y el derecho de la sociedad a estar informada, marcando un retroceso para la democracia.

La iniciativa, impulsada por senadores de distintos partidos —incluyendo a Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS)—, modificaría el Código Penal para castigar a quienes informen sobre procesos judiciales confidenciales, como los vinculados al caso Audios o denuncias de abuso sexual.

El Colegio de Periodistas recordó que el acceso a información de interés público está garantizado en la Constitución (Artículo 19 N°12) y en la Ley de Prensa (19.733), que consagra el derecho de las personas «a ser informadas sobre los hechos de interés general».

Para el gremio de comunicadores, el proyecto «pone en peligro la libertad de información y de prensa y representa un grave retroceso para el ejercicio del periodismo. Aplicar esta medida significará privar a la ciudadanía de tener acceso a información de interés público», señaló la entidad.

«La persecución penal a periodistas no resuelve los casos de corrupción política o empresarial; al contrario, los protege», agregó el gremio, destacando el rol clave del periodismo en destapar casos como PENTA, SQM o irregularidades en el Ejército.

En ese sentido, el Colegio de Periodistas advirtió que «esta propuesta es peligrosa y antidemocrática, y expone a los y las periodistas a un mayor riesgo, ya que puede estimular el acoso judicial como herramienta de amedrentamiento». Además, subrayaron que la ley actual ya regula sanciones por difusión inadecuada.

El organismo enfatizó que el periodismo debe actuar con responsabilidad, respetando la vida privada y la presunción de inocencia, pero diferenciando entre «la filtración de denuncias individuales y la publicación de información de evidente interés público. Lo primero debe evitarse; lo segundo es parte esencial del rol que cumple el periodismo en una sociedad democrática».

El Colegio afirmó que confía en que el proyecto sea rechazado por el Parlamento y la ciudadanía, dado su potencial daño a la convivencia democrática. La discusión se enmarca en un debate global sobre transparencia versus reserva en casos judiciales sensibles.