Licencias médicas irregulares: las nuevas medidas adoptadas por la Corte Suprema

La Corte Suprema adoptó una serie de decisiones relacionadas con la investigación por eventuales funcionarios que, habiendo presentado licencias médicas, habrían viajado al extranjero.

El pleno determinó que, independientemente de la generación de una base de datos, labor encargada a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema el 23 de mayo pasado, se adopten además las siguientes medidas: