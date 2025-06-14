Manuel Canales y regreso de Baquedano a Plaza Italia junto a Gabriela Mistral: "El general tendrá que hablar de poesía"

El Gobierno confirmó el pasado 2 de junio que el monumento del general Manuel Baquedano regresará al centro de Santiago, luego de algunos años reubicado tras sufrir daños durante las movilizaciones del estallido social en 2019.

Precisemos que la estatua fue retirada de Plaza Italia el 12 de marzo de 2021, luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales decidiera su retiro temporal para ser restaurado tras los daños sufridos durante las protestas del estallido social. Posteriormente, en 2022, fue trasladado al Museo Histórico y Militar, lugar donde espera su regreso al centro neurálgico de las celebraciones y manifestaciones en Santiago.

La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, confirmó que la escultura de Baquedano volverá a su lugar habitual, donde estará junto a la de la poeta y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral.

«Efectivamente, vamos a tener monumentos en Plaza Italia, donde va a estar el general Baquedano y también la escultura de Gabriela Mistral, como lo dijo ayer el Presidente«, aseguró Etcheverry en diálogo con Radio Cooperativa el pasado 2 de junio.

Además, la vocera (s) confirmó que ambos monumentos compartirán espacio.

Para comprender el impacto —en lo simbólico y en lo político— de la vuelta del general Baquedano a Plaza Italia y su convivencia con Gabriela Mistral, conversamos con el sociólogo, académico de la Universidad de Chile y autor de “La pregunta de octubre. Fundación, apogeo y crisis del Chile neoliberal”, Manuel Canales.

– ¿Qué le parece el anuncio del gobierno respecto al regreso de Baquedano a Plaza Italia y su convivencia con una estatua de Gabriela Mistral?

Interesante saber si la noticia es el retorno de la estatua de Baquedano a Plaza Italia o el retorno de Baquedano, pero ahora junto a Gabriela Mistral. En todo caso, parece que a su vez trae consigo lo primero. Así están los tiempos enrevesados en la comunicación política, creo.

Creo que es, acaso, un exceso de voluntad simbólica respecto a la potencia efectiva política. Tal que incluso, culturalmente hablando, parece una fórmula de binominalidad cultural o de equilibrio. En ese sentido, creo que es simbólicamente muy interesante del tipo de política que tenemos hoy día.

No es una política de gobernante, sí una política de eficiente equilibrador de posibilidades. En definitiva, de capacidad flotatoria. A propósito, recuerde usted, la discusión reciente de estos días sobre la gobernabilidad o no de este mandato. Aquí se revela, creo, una cara de aquello. Esto no es gobernar. Esto es equilibrar.

No creo que la conversación entre ambas estatuas sea muy llana y fluida. No sé si al general Baquedano le quede cómodo conversar ¿De qué? ¿Cómo? Con Gabriela Mistral.

Tal que simbólicamente se entiende la idea de esa dualidad. Me encanta la idea de que Gabriela Mistral esté en el lugar más alto que podamos darle. Pero veo más bien un sentido político que simbólico en el hecho de jugar con tanto símbolo tantas veces.

– El gobierno se había mostrado contrario a la vuelta de Baquedano a Plaza Italia en un comienzo, ¿cómo podría entenderse este cambio de postura?

Es bastante contradictoria, quizás por así decirlo, en función de sus primeras declaraciones, cuando sucedió este hecho del retiro de la estatua de la plaza Baquedano. El gobierno no ha podido tener una posición coherente respecto a octubre. Como por lo demás, ningún actor de los que se intentó parar después de octubre. Harto que se habló en su nombre en el momento, para luego, una vez derrotada por las mismas inercias progresistas que tomaron la dirección, que no eran las de octubre, por lo demás, llegaran al fracaso que supimos.

De modo que, fíjese que a mí no me sorprende que vuelva el general Baquedano. Es coherente hasta en lo histórico, en lo que la figura del general Baquedano representa, no sólo para la sociedad chilena, sino primeramente para la oligarquía. Si no recuerdo mal, haber leído en Alfredo Jocelyn-Holt, en «Tratado de la historia Chile», que sitúa precisamente al general Baquedano en una función bien potente. Baquedano habría sido, en la historia de Chile, el gran unificador de la oligarquía.

Jocelyn-Holt se pregunta: ¿Cómo fue que una clase dirigente tan pequeña pudiera construir un orden tan duradero, de cuatro siglos de hecho, sobre los mestizos? Y dice, la gracia o el milagro estuvo en la capacidad de mantenerse unida, y esa unidad fue restaurada una y otra vez por la figura del general Baquedano, muchas veces contra su voluntad, que no quería estar en esos enredos una y otra vez. Pareciera ser que es como simbólico, ya que estamos en estos simbolismos, que Baquedano, volviendo sin tener arte, ni parte, ni idea siquiera de cómo fue el símbolo del Chile quebrado, vuelva a esa estatua como signo, repito, de esta reunificación de la elite, o la desaparición de lo popular de la agenda pública.

Baquedano en la Plaza Italia es la desaparición de lo popular en la agenda pública, eso es. Y eso es coherente con lo que vino después de octubre, y de lo que el gobierno de Boric es parte.

– Algunos académicos han planteado que la vuelta de Baquedano a Plaza Italia es parte de la restauración conservadora, ¿qué le parece esa afirmación?

Las ganas, diría yo, las ganas tendrían de que aquello fuere tal cual. Un indicio de esa voluntad y de esa convicción. Sin embargo, creo que no hay restauración alguna. No hemos vuelto a ningún orden. Después de octubre no ha habido un día de orden.

A lo más de equilibrio, a lo más de flotar, pero nadie sabe hacia dónde va esto. Y eso, por lo tanto, puede llevar a engaños. Este simbolismo histórico de un Baquedano volviendo a la Plaza de Italia, simbolizando la unidad de nuevo de los bien nacidos, del sistema político, de la izquierda a la derecha, todos ya dentro del modelo de nuevo y lejos de aquellos plebeyos, puede que no sea tal y quizás el síntoma de aquello sea que ahora el general Baquedano va a tener que hablar de poesía.